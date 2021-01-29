تكنولوجيا وعلوم

تسريب مواصفات هواتف هواوي المنتظرة

Lebanon 24
29-01-2021 | 06:00
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تستعد شركة هواوي لإطلاق نماذج جديدة من الهواتف ذات المواصفات المتطورة، والتي يتوقع لها أن تحقق مبيعات كبيرة لتعيد الشركة للمنافسة بقوة في سوق الأجهزة الذكية.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هواوي تتحضر لطرح نموذجين من هواتف P50، سيأتيان بشاشات منحنية الجوانب من دون حواف، تشبه تلك الموجودة في هواتف NOTE الشهيرة من سامسونغ.

ومن المنتظر أن تحصل هذه الأجهزة على قدرات تصوير فائقة، حيث سيعتمد النموذج العادي منها على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة، بينما سيحصل نموذج P50 Pro على كاميرا أساسية بأربع عدسات، فيها عدسة خاصة للتصوير العريض، وسيعتمد الهاتفان في أدائهما على الأغلب على معالجات Kirin 9000.
 
 
 
وستحصل نسخة P50 Pro على الأرجح على شاشة OLED بمقاس 6.6 بوصة، بدقة عرض (2640/1200) بيكسل، ترددها يعادل 120 هيرتزا، وفيها ثقب صغير في منتصفها من الأعلى مخصص للكاميرا الأمامية، وعلى ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذوكر تخزين داخلية 128/256 غيغابايت.
 
 
 
أما الهيكل الأساسي لهذه الأجهزة فسيصنع من المعدن والزجاج المتين المقاوم للصدمات والخدوش، وسيجهز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.
المصدر: روسيا اليوم
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