اذا كان هاتفك الذكي قديما.. اليك طريقة لحفظ طاقة البطارية





وكشف غريتسينكو وكالة "برايم" عن كيفية حفظ شحن بطارية الهاتف الذكي القديم بحيث يستمر طوال اليوم، لافتا الى أن "إذا كان لديك هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد ( Android ) منذ عام أو عامين، فتحقق من معدل التحديث: التحديث عند 120 أو 90 هرتز يكون أكثر إمتاعا للعين عند تمرير الشريط، ولكنه يستهلك البطارية بشكل أسرع بشكل ملحوظ. قم بتشغيل 60 هرتز وخفض الدقة قدر الإمكان. هذا يؤثر بشكل كبير على ساعات عمل البطارية". قال الخبير في المركز التحليلي للمواطن الرقمي في روسيا، فلاديمير غريتسينكو، بأن "مكالمات الفيديو، والتقاط الصور والفيديو، والألعاب الثلاثية الأبعاد، ومشاهدة مقاطع الفيديو هي أكثر ما يستنزف بطارية الهاتف".وكشف غريتسينكو وكالة "برايم" عن كيفية حفظ شحن بطارية الهاتف الذكي القديم بحيث يستمر طوال اليوم، لافتا الى أن "إذا كان لديك هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد ( Android ) منذ عام أو عامين، فتحقق من معدل التحديث: التحديث عند 120 أو 90 هرتز يكون أكثر إمتاعا للعين عند تمرير الشريط، ولكنه يستهلك البطارية بشكل أسرع بشكل ملحوظ. قم بتشغيل 60 هرتز وخفض الدقة قدر الإمكان. هذا يؤثر بشكل كبير على ساعات عمل البطارية".

وأضاف: "قم بتشغيل وظائف المكالمات والرسائل القصيرة عبر اتصال الواي فاي في أندرويد هاتفك، وبهذا تكون المكالمات عبر الواي فاي، مما يجعل جودة الاتصال أفضل وأوضح، واستهلاك طاقة بشكل أقل".

كما نصح غريتسينكو، المستخدمين بالتخلي عن الإضاءة الساطعة التلقائية واستبدالها بالخلفيات السوداء أو الداكنة إذا كان الهاتف الذكي يحتوي على شاشة OLED (الصمامات الثنائية العضوية الباعثة للضوء).

وتابع: "يمكنك إيقاف تشغيل نقل البيانات عبر 4G / LTE، وترك 3G، وأيضا إيقاف التحديث التلقائي للتطبيقات، وفصل الساعات الذكية وأجهزة تتبع اللياقة البدنية من الهاتف في حالة الإخطارات المتكررة من التطبيقات، وكذلك إيقاف تشغيلها ونبّه إلى إيقاف الوضع الصامت للهاتف الذكي حتى لا يهدر محرك الاهتزاز الكثير من الطاقة".