تكنولوجيا وعلوم

موتورولا عاد.. هاتف بـ6 كاميرات وخصائص مميزة! (فيديو)

Lebanon 24
29-01-2021 | 12:00
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أعلنت شركة موتورولا عن هاتف منافس بقدرات تصوير ممتازة، طورته ليكون من بين أفضل هواتف 5G زهيدة الثمن.

ويأتي  Motorola Edge S الجديد بهيكل من المعدن والزجاج المضاد للرطوبة والغبار، أبعاده (168.4/74/9.7) ملم، يزن 215 غ.

ويمكن لهذا الهاتف العمل مع شبكات 5G ومعالجة البيانات بكفاءة عالية بفضل معالج من نوع Qualcomm Snapdragon 870 5G المطور بتقنية 7 نانومتر، ومعالج رسوميات من نوع Adreno 650، فضلا عن أنه مجهز بذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128/256 غيغابايت.

ويمتلك الجهاز قدرات تصوير ممتازة بفضل الكاميرا الأساسية المجهزة بأربع عدسات، فيها عدسة أساسية بدقة 64 ميغابيكسل، وعدسة بدقة 16 ميغابيكسل للتصوير العريض، ومستشعر TOF 3D لالتقاط الصور ثلاثية الأبعاد، فضلا عن أنه مجهز بكاميرتين أماميتين بدقة 8 ميغابيكسل.

وجهزت موتورولا Edge S بشاشة IPS LCD بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2520/1080) بيكسل، ترددها يعادل 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 409 شمعة/م تقريبا، إضافة إلى نظام تشغيل Android 11، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وماسح لبصمات الأصابع.

وسيطرح هذا الهاتف باللونين الأزرق والفضي، وبأسعار تبدأ من 250 يورو تقريبا.
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