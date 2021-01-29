تكنولوجيا وعلوم

تعرّفوا إلى أحدث منافس لحواسب "MacBook" من "مايكروسوفت" (فيديو)

Lebanon 24
29-01-2021 | 18:00
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نشرت شركة "مايكروسوفت" إعلاناً ترويجياً لحاسبها اللوحي الجديد "Surface Pro 7"، أجرت فيه مقارنة بين مواصفات الجهاز المتطورة ومواصفات حواسب "MacBook Pro" من شركة "آبل" الأميركية.

وبحسب ما ذكر موقع "ixbit"، فإنّه خلال الإعلان حاولت "مايكروسوفت" إبراز ما يميز جهازها الجديد عن حواسب "MacBook Pro"، وهو الشاشة التي تعمل باللمس، والتي يمكن أيضاً الكتابة والرسم عليها بواسطة قلم ذكي، فضلاً عن أنها قارنت سعر حاسبها الذي يبلغ 890 دولاراً بسعر حاسب "آب"ل الذي يصل إلى 1299 دولاراً.
 
ويأتي حاسب "مايكروسوفت" الجديد بهياكل متينة وأنيقة مصنوعة من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، تزن 770 غ فقط، ويمكن تزويد الجهاز بلوحة مفاتيح خارجية تشبه تلك الموجودة في الحواسب الشخصية المحمولة، ومجهزة بلوحة تحكم لمسية.
 
وتعمل نسخ هذا الحاسب بمعالجات "Gen Intel Core i7" أو "i5" أو "i3" من الجيل العاشر، وذواكر وصول عشوائي 4 أو 8 او16 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128/256/512 غيغابايت، وذواكر بسعة 1 تيرابايت.
 
كما زودتها "مايكروسوفت" ببطاريات تكفيها لتعمل لأكثر من 10 ساعات متواصلة بالشحنة الواحدة، وبكاميرا أساسية 8 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية 5 بدقة 5 ميغابيكسل، ومنافذ "USB-C" و"USB-A"، ومنفذ "microSDXC" لبطاقات الذاكرة الخارجية، ومنفذ 2.3 ملم للسماعات.
 
 



المصدر: روسيا اليوم

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