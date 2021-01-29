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تكنولوجيا وعلوم
ميزة أمان إضافية جديدة لواتساب ويب قريباً
Lebanon 24
29-01-2021
|
21:00
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من المزمع أن يتم إضافة ميزة أمان إضافية لـتطبيق واتساب ويب، والتي ستضيف طبقة أخرى من الحماية لحساب المستخدم عند ربطه بجهاز الكمبيوتر الخاص به.
وتتمثل الميزة الإضافية التي ستتوفر على نظام تشغيل الهاتف في التعرف على الوجه وبصمة الإصبع، لمنع المتسللين من اختراق تطبيق واتساب ويب.
وبحسب الخبراء، فإن واتساب سيطلب من المستخدمين استخدام إلغاء قفل الوجه أو بصمة الإصبع على الهاتف، لدخول واتساب ويب على الكمبيوتر، قبل مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئياً.
في الوقت الحالي، يتعين على المستخدمين فقط مسح رمز الاستجابة السريعة من الهاتف لربط حساب واتساب الخاص بهم بجهاز الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر الشخصي.
وفقًا للشركة، فإن ميزة الأمان الجديدة هذه "ستحد من احتمال ربط أحد زملاء المكتب أو أي شخص جهاز الكمبيتر بحساب واتس آب الخاص بشخص آخر دون علم منه.
سيتم طرح ميزة الأمان الجديدة، إلى جانب إعادة التصميم المرئي لصفحة واتساب ويب على الهواتف، للمستخدمين الذين لديهم أجهزة متوافقة خلال الأسابيع المقبلة، وفقًا للشركة.
وتعمل الشركة أيضاً على إضافة ميزات مكالمات الفيديو والصوت لمنصة واتساب ويب، وهي في المرحلة التجريبية حالياً ولم يتم طرحها بعد لجميع المستخدمين، بحسب صحيفة إنديان إكسبرس.
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