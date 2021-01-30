تكنولوجيا وعلوم

"سيغنال" يضيف ميزات جديدة.. اكتشفوها

Lebanon 24
30-01-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-789202-637475915331309104.jpg
Doc-P-789202-637475915331309104.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طرح تطبيق المراسلة الفوري "سيغنال" عددا من الميزات الجديدة بغرض جذب المزيد من المستخدمين، وذلك بعد زيادة الإقبال عليه مؤخرا إثر إعلان تطبيق "واتسآب" عن فرض شروط خصوصية جديدة تراجع عنها فيما بعد.
وتشمل الميزات التي تحمل أرقام (5.3.1) لأجهزة "آي أو إس" و(5.3.7) لهواتف أندرويد خلفيات دردشة، وملصقات متحركة، بالإضافة إلى قسم جديد يحمل عنوان "About"، والذي هو عبارة عن الملف الشخصي للمستخدم.

وتم الإعلان عن الميزات الجديدة لأول مرة في 11 كانون الثاني الجاري، وأصبح في الإمكان لكل مستخدمي "سيغنال" بعد تنزيلهم أحدث إصدار له الاختيار من بين عدد من صور الخلفيات أو تعيين صورة خاصة بهم كخلفية، كما أنه يمكنهم اختيار خلفية لمحادثة معينة أو كل المحادثات، كما أنه يمكنهم الاختيار بين 24 ملصقا متحركا.
وشهد تطبيقا المراسلة "سيغنال" وتيليغرام" زيادة في النمو خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك بعد الاستهجان والرفض الشديدين لسياسة الخصوصية الجديدة المربكة لتطبيق "واتسآب"، التي أعلنت بأنها ستحرم مستخدميه من استخدامه ما لم يوافقوا عليها، وكان أهم بند فيها هو مشاركة بياناتهم الخاصة مع موقع "فيسيوك" للتواصل الاجتماعي.

وتعتبر نسخة تطبيق "سيغنال" لهواتف "آيفون" الأكثر كفاءة في التعامل مع البيانات، إذ أنه يقلل استخدامها أثناء إجراء المكالمات، كما أنه يوفر خيارا لإيقاف تنزيل المرفقات بصورة تلقائية أثناء المكالمات، وكذلك ضغط الصور المحسّن من بين تحسينات أخرى.

ولطالما كان تطبيق "سيغنال" هو الخيار الشائع للمراسلة للمستخدمين الذين يركزون على أمان اتصالاتهم، إذ طلبت المفوضية الأوروبية من موظفيها التبديل إلى استخدام "سيغنال" في شباط 2020، كما أنه لايزال يركز على إصدار ميزات جديدة تهدف على حماية خصوصية مستخدميه، مثل تشفير مكالمات الفيديو الجماعية.
المصدر: سبوتنيك
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
06:00 | 2021-01-30
23:00 | 2021-01-29
21:00 | 2021-01-29
18:00 | 2021-01-29
15:00 | 2021-01-29
12:00 | 2021-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website