"سيغنال" يضيف ميزات جديدة.. اكتشفوها

طرح تطبيق المراسلة الفوري "سيغنال" عددا من الميزات الجديدة بغرض جذب المزيد من المستخدمين، وذلك بعد زيادة الإقبال عليه مؤخرا إثر إعلان تطبيق "واتسآب" عن فرض شروط خصوصية جديدة تراجع عنها فيما بعد.

وتشمل الميزات التي تحمل أرقام (5.3.1) لأجهزة "آي أو إس" و(5.3.7) لهواتف أندرويد خلفيات دردشة، وملصقات متحركة، بالإضافة إلى قسم جديد يحمل عنوان "About"، والذي هو عبارة عن الملف الشخصي للمستخدم.



وتم الإعلان عن الميزات الجديدة لأول مرة في 11 كانون الثاني الجاري، وأصبح في الإمكان لكل مستخدمي "سيغنال" بعد تنزيلهم أحدث إصدار له الاختيار من بين عدد من صور الخلفيات أو تعيين صورة خاصة بهم كخلفية، كما أنه يمكنهم اختيار خلفية لمحادثة معينة أو كل المحادثات، كما أنه يمكنهم الاختيار بين 24 ملصقا متحركا.