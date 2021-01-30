تكنولوجيا وعلوم

إشحنوا هواتفكم.. عن بعد! (فيديو)

Lebanon 24
30-01-2021 | 15:00
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مع عودتها القوية لسوق الهواتف الذكية هذا العام، قررت شركة موتورولا الكشف عن تقنية جديدة لشحن الهواتف لاسلكيا عن بعد.

وبالرغم من أن ميزة الشحن اللاسلكي وجدت في الهواتف الذكية منذ بضع سنوات، كان المستخدم مضطرا لإبقاء الهاتف بالقرب من الشاحن ليزوده بالطاقة، إلا أن موتورولا قررت تطوير هذه الميزة ليصبح المستخدم قادرا على شحن هاتفه عن بعد، ما يسهل إمكانية استعمال الجهاز أثناء الشحن.

وتبعا للمعلومات التي نشرتها موتورولا فإن شواحنها اللاسلكية الجديدة Motorola One Hyper قادرة على إيصال الطاقة للهواتف على مسافات تتراوح ما بين 80 و100 سم، والأبرز من ذلك هو إمكانية شحن عدة هواتف قد يصل عددها إلى 7 في وقت واحد.

ويأتي إعلان موتورولا عن هذه التقنية تزامنا مع إعلان xiaomi عن جهاز جديد أيضا، وصفته بأنه قادر على شحن مختلف أنواع الأجهزة الذكية لاسلكيا ومن مسافات بعيدة.

ويرى الخبراء أن ظهور مثل هذه التقنيات قد يساعد في السنوات القريبة القادمة على إطلاق جيل جديد من الشواحن اللاسلكية التي قد تكون متعددة الاستخدامات وتغني الناس عن شراء شاحن منفصل لكل جهاز إلكتروني.
المصدر: روسيا اليوم

تكنولوجيا وعلوم

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