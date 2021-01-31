"سامسونغ" تطوّر شاشات جديدة قابلة للّف والإنزلاق





وقال نائب رئيس شركة "Samsung Display"، تشوي كوون يونغ، إنّ "سامسونغ توسع ريادتها في السوق القابل للطي من خلال الشاشات الصغيرة والمتوسطة هذا العام"، مضيفاً أنّه "يوجد حاليًا في السوق الشاشات القابلة للطي والقابلة للفتح، وتعتمد سامسونغ تقنيات جديدة أولاً لتوسيع محفظتها وعملائها"، وفقاً لما نقله موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية". كشفت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية العملاقة عن بدء تطوير شاشات جديدة بتصميم يدعم التدوير وأخرى بتصميم يدعم الإنزلاق، والتي تحاكي الشاشات التي كشفت عنها مواطنتها شركة "LG" في فعاليات معرض "CES 2021" الدولي..وقال نائب رئيس شركة "Samsung Display"، تشوي كوون يونغ، إنّ "سامسونغ توسع ريادتها في السوق القابل للطي من خلال الشاشات الصغيرة والمتوسطة هذا العام"، مضيفاً أنّه "يوجد حاليًا في السوق الشاشات القابلة للطي والقابلة للفتح، وتعتمد سامسونغ تقنيات جديدة أولاً لتوسيع محفظتها وعملائها"، وفقاً لما نقله موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية".

وبحسب ما ذكر موقع "التقنية بلا حدود" نقلاً عن موقع "gsmarena" التقني المتخصص، فإنّ التوقعات تشير إلى أنّ "سامسونغ" ستقدّم الشاشات القابلة للتدوير للمرة الأولى هذا العام في أحد إصدارات الشركة من الهواتف الذكية، إلا أنّ الشركة لم تؤكد هذه التفاصيل بشكل رسمي.

وأوضح يونغ أنّ "شاشات سامسونغ الأولى القابلة للف والانزلاق قادمة هذا العام، بحيث من المفترض أن يكون قسم الهاتف المحمول في سامسونغ أول من يتبنى هذه التقنيات".