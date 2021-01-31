تكنولوجيا وعلوم

لعشّاق الألعاب.. هاتف "Black Shark" الجديد يصدر قريباً!

Lebanon 24
31-01-2021 | 15:00
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يصدر قريباً هاتف جديد من الأجهزة المخصّصة للألعاب من علامة "Black Shark" التجارية، وقد تمّ رصد الهاتف المسمّى "Black Shark 4" بحجم شاشة 6.67 إنش مع بعض التفاصيل الأخرى لمواصفات الهاتف، بحسب ما كشفت تقارير إعلامية.

وبحسب ما نقل موقع "التقنية بلا حدود" عن موقع "gsmarena" التقني المتخصّص، فقد أكدت المواصفات التي ظهرت في قاعدة بيانات "TENAA" حول "Black Shark 4"، أنّ الهاتف ينطلق بنموذج "رقم "SHARK KSR-A0"، وبنظام تشغيل "Android 11"، كما يضم شاشة مميزة بحجم 6.67 إنش، والتي تتميز بدقة 2400 في 1080 بيكسل وفقاً لتسريبات سابقة من منصة "غوغل بلاي".
 
كما كشفت التسريبات أن هاتف "Black Shark 4" يأتي قريباً بقدرة بطارية 4500 mAh، أيضاً يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 120W.

أيضاً أوضحت تسريبات "TENAA" أنّ الهاتف يأتي بسماكة 10.3مم، كما يدعم الهاتف الإتصال بشبكات 5G، وفي تسريبات أخرى رصدت في منصة جوجل بلاي كشف عن دعم هاتف "Black Shark 4" لذاكرة عشوائية 8 غيغا بايت رام، ومن المتوقع أن يدعم الهاتف رقاقة معالج "Snapdragon 888".
 
المصدر: التقنية بلا حدود
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