أبرز منافس لـ"هواوي".. تعرّفوا إلى هاتف "v15 5g" من "Realme" (فيديو)





وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "4pda"، فإنّ الهاتف الجديد يأتي بشاشة "Super AMOLED" بمقاس 6.4 بوصة بدقة عرض (2400/1080) بيكسل، معدل سطوعها 430 شمعة/م تقريبا، وترددها 90 هيرتزاً.



وحصل الهاتف الجديد على هيكل مقاوم للرطوبة والغبار بأبعاد (160.9/74.4/8.1) ملم، وزنه 176 غ، وعلى منفذين لشرائح الاتصال، ونظام تشغيل "Android 10" مع واجهات "Realme UI". كشفت شركة "Realme" الصينية حديثاً عن هاتفها الجديد "v15 5g" الذي تمّ تصنيفه بأنّه أبرز منافس لهواتف شركة "هواوي" الصينية الجديدة المخصّصة لشبكات الجيل الخامس الخلوية.وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "4pda"، فإنّ الهاتف الجديد يأتي بشاشة "Super AMOLED" بمقاس 6.4 بوصة بدقة عرض (2400/1080) بيكسل، معدل سطوعها 430 شمعة/م تقريبا، وترددها 90 هيرتزاً.وحصل الهاتف الجديد على هيكل مقاوم للرطوبة والغبار بأبعاد (160.9/74.4/8.1) ملم، وزنه 176 غ، وعلى منفذين لشرائح الاتصال، ونظام تشغيل "Android 10" مع واجهات "Realme UI".

ويعتمد الهاتف في أدائه على معالج "MediaTek Dimensity 800U 5G"، ومعالج رسوميات "Mali-G57 MC3"، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثلاثية العدسة بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل.



وجهزته "Realme" بمنفذ USB Type-C 2.0 للشحن ونقل البيانات، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 4310 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 50 واطاً.







