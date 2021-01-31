غوغل تعيد تطبيق المراسلة "إليمنت" إلى متجرها بعد حذف خاطئ





وقال حساب "إليمنت" على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن نائب رئيس شركة "غوغل" اتصل بفريق التطبيق، وأوضح لهم أن تقريرا بشأن محتوى مسيء على خادم "إليمنت" الخاص كان مسؤولا عن الحذف، وتم إزالته حاليا.



وأكد تطبيق "إليمنت" في تغريدته أنه من المفترض عودته إلى متجر "غوغل بلاي" قريبا. أعلن تطبيق المراسلة "إليمنت"، الأحد، عودته من جديد إلى متجر "غوغل بلاي" للتطبيقات، بعد أن تعرض لحذف خاطئ من جانب شركة "غوغل".وقال حساب "إليمنت" على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن نائب رئيس شركة "غوغل" اتصل بفريق التطبيق، وأوضح لهم أن تقريرا بشأن محتوى مسيء على خادم "إليمنت" الخاص كان مسؤولا عن الحذف، وتم إزالته حاليا.وأكد تطبيق "إليمنت" في تغريدته أنه من المفترض عودته إلى متجر "غوغل بلاي" قريبا.

وكان متجر "غوغل بلاي" حذف تطبيق الدردشة "إليمينت"، في خطوة اعتبرتها تقارير أنها استمرار لنهج شركة "غوغل" الأميركية الأقل تسامحا مع تطبيقات "أندرويد".

وبحسب موقع "أندرويد بوليس"، فقد حذفت "غوغل" تطبيق "إليمنت" بزعم استضافته محتوى مسيء، رغم أن التطبيق أكد أنه ليس سوى عميل لشبكة اتصالات "ماتريكس" وليس خدمة قائمة بذاتها، موضحا أنه يحارب إساءة الاستخدام على خوادمه الخاصة، ولكن لا يمكنه التحكم في ما يحدث في مكان آخر.

وقالت "إليمنت" إن التطبيق غادر متجر "غوغل بلاي" دون سابق إنذار، وأرسل مطوروه "نداء مفصلا" إلى شركة "غوغل".