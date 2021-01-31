تكنولوجيا وعلوم

مسبار الأمل.. الأرقام والأهداف والتحديات

Lebanon 24
31-01-2021 | 22:00
A-
A+
Doc-P-789528-637476977892086529.jpg
Doc-P-789528-637476977892086529.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سيكون مسبار الأمل الذي أطلقته دولة الإمارات العربية المتحدة، على موعد بعد أيام.. وتحديدا في التاسع من فبراير للدخول في مدار المريخ، وبالتالي دخول تاريخ الاستكشاف العلمي في دنيا الفضاء.

فيما يلي نلقي الضوء باختصار على تفاصيل المهمة التي يترقبها العالم..

أين وصلنا؟
بحسب مسار رحلة المسبار فإن مرحلة دخوله مدار المريخ بدأت في نهاية ديسمبر، ومعها بدأت مرحلة الانتقال إلى المدار العلمي المناسب للكوكب الأحمر، ليتمكن المسبار من أداء مهامه العلمية الأساسية.

كيف سيدخل مدار المريخ؟
تشهد مرحلة الدخول لمدار المريخ الاقتراب من الكوكب الأحمر بسرعة محددة، وزاوية انحراف دقيقة تُمكنه من الدخول بنجاح وسيعتمد المسبار خلال عملية الدخول على إدارة أجهزته بشكل مستقل

متى يتم دورته حول الكوكب الأحمر؟
وسيتمكن مسبار الأمل من إتمام دورة كاملة حول كوكب المريخ كل خمسة وخمسين ساعة بدرجة ميل مداري تبلغ خمسة وعشرين  درجة

كم يقترب من المريخ؟
فيما يؤدي مهمته العلمية التي تتعلق بدارسة الغلاف الجوي للمريخ من مدار علمي يكون في أقرب نقطة إلى سطحه على ارتفاع يبلغ 20 ألف كيلومتر، وفي أبعد نقطة يكون على ارتفاع 43 ألف كيلومتر.

مسبار الأمل كان أطلق بنجاح في العشرين من تموز العام الماضي، أي منذ مئة وستة وثمانين يوما من قاعدة تانيجاشيما الفضائية في اليابان.

ماهي الأهداف؟
وقد أسس إطلاق مسبار الأمل لحقبة جديدة في قطاع الفضاء ويهدف المشروع الإماراتي لاستكشاف المريخ بشكل أساسي ورسم صورة واضحة وشاملة حول مناخ كوكب المريخ

ومحاولة إيجاد إجابات عن الأسئلة التي لم تتطرق إليها أي من مهمات الفضاء السابقة ودراسة أسباب تلاشي الطبقة العليا للغلاف الجوي للمريخ

وتقصي العلاقة بين طبقات الغلاف الجوي عبر تتبع مسار خروج ذرات الهيدروجين والأوكسجين التي تشكل الوحدات الأساسية لتشكيل جزيئات الماء وتقص العلاقة بين طبقات الغلاف الجوي الدنيا والعليا على كوكب المريخ.

ويهدف المشروع أخيرا إلى مراقبة الظواهر الجوية على سطح المريخ كالعواصف الغبارية وتغيرات درجات الحرارة والكشف عن الأسباب الكامنة وراء تآكل سطح المريخ.

ماذا عن التحديات؟
ولعل التحدي الأبرز الذي يواجه عمل المسبار هو تأخر وصول الإشارات اللاسلكية نظراً لبعد المسافة بين كوكبي المريخ والأرض، مما يجعل فريق العمل في المحطة الأرضية غير قادر على التدخل والتواصل مع المسبار بشكل لحظي لتكون مهمته في هذه المرحلة مستقلة وذاتية
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2021-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2021-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:40 | 2021-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:50 | 2021-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
22:00 | 2021-01-31
18:00 | 2021-01-31
18:00 | 2021-01-31
15:00 | 2021-01-31
12:00 | 2021-01-31
09:00 | 2021-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website