هل يتنحى زوكربيرغ عن رئاسة فيسبوك في نهاية 2021؟



ومع أنه كان لزوكربيرغ الكثير من القدوات في شركات عرفت بأسماء مؤسسيها خلال سنوات مثل ستيف جوبز وبيل غيتس ولاري بيغ، فإن أن كلا منهم صاغ طرقا مختلفة للإدارة من خلال الهيمنة.



فقد كان ستيف يدير كطاغية محبوب، بينما حاول بيل الهيمنة من الناحية الفنية من خلال ادعاء قدرته على تحديد البرمجية السيئة من بعد، أما لاري فكان دائما ما يختبئ وراء الخوارزمية ويلقي اللوم عليها في كل شيء، من خدمة العملاء غير الموجودة إلى عدم المساواة في دخل الموظفين.



الشخصية الفريدة الوحيدة المعتمدة على ذاتها في هذه المجموعة كان ستيف جوبز، وقد توفي ستيف، بينما أصبح الآخرون جميعا أثرياء للغاية، وتم استيعابهم بطريقة أخرى للالتزام بالعمل اليومي للشركة، وقبلوا بهذا الدور، ربما هم قد كبروا أخيرا أو أنهم تعلموا من الآخرين.

فقد تعلم غيتس من جون شيرلي الذي عمل في إدارة شركة "آي بي إم" (IBM)، بينما اتبع بيغ المسار الذي أطلقه جيري يانغ ووجهه المخضرم إيريك شميدت خبير التكنولوجيا، بينما كان ستيف جوبز أيضا الاستثناء هنا فقد كان الوحيد الذي تعلم بنفسه ومن المصاعب التي واجهها أثناء تأسيسه آبل.

لكن لم يواجه أي من هؤلاء الرجال ما يواجهه زوكربيرغ اليوم، حيث تلقى جميع الطلقات وقام بجميع المكالمات الصعبة بنفسه، وهو من المؤكد أمر مرهق للغاية.

نعم، شيريل ساندبرغ هي أيضا مديرة العمليات في فيسبوك، وصحيح أنها على دراية كبيرة بإدارة الأمور، لكن زوكربيرغ يظل هو الرئيس.

ويقول الكاتب إنه لا يدعو لزوال فيسبوك الذي لا يزال يتمتع بقبضة جيدة على جمهوره من خلال كونه أكثر من مجرد موقع تواصل، لكن سوق وسائل التواصل الاجتماعي يمر بمرحلة انتقالية كبيرة، وأكبر شاهد على ذلك -كما يقول الكاتب- هو عدم وجود حسابات لأطفاله على فيسبوك، فهم يتجهون لمنصات أخرى، فحتى فيسبوك له مدة صلاحية.

وهكذا فإن فيسبوك -بحسب الكاتب- سيخرج من عام 2021 مطعونا وخاضعا للضرائب والتنظيم، وربما حتى ممزقا. وقد تكون غوغل كذلك، لكن فيسبوك بصراحة أقل أهمية وأكثر عرضة للخطر.

وستكون الطريقة التي يستجيب بها زوكربيرغ هي التي تحدد مصير الشركة، وتحدد كونه إداريا متميزا مثل ستيف جوبز.