سوني تعلن عن كاميرا Alpha 1 مقابل 6500 دولار

وفي الوقت نفسه، تتمتع Sony Alpha 1 بنطاق حساسية ISO قياسي 100-32000 ISO، قابل للتوسيع إلى ISO 50-102400، لذلك، فإنها تعمل بشكل جيد في الإضاءة المنخفضة.
ويصبح هذا ممكنًا بسبب بنية المستشعر المزود بإضاءة خلفية مع عدسات دون فجوات على الرقاقة وزجاج مانع للتسرب مغطى بالواقع المعزز.
كما أنها تحسن إعادة إنتاج الألوان وما يصل إلى 15 درجة من النطاق الديناميكي، وإذا كانت دقة 50 ميجابكسل غير كافية، يمكنك استخدام ميزة Pixel Shift Multi Shooting من سوني لدمج ما يصل إلى 16 صورة فردية في صورة واحدة بدقة 199 ميغابكسل.
وإذا كنت تفضل الفيديو، فيمكنك تصوير فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية داخليًا، باستخدام العرض الكامل للمستشعر، ويستخدم تسجيل 4K بمعدل يصل إلى 60 إطارًا في الثانية أيضًا العرض الكامل للمستشعر، ويعمل التركيز التلقائي في جميع أوضاع الفيديو.
وتشتمل الكاميرا على فتحات بطاقة SD UHS II المزدوجة وفتحات لبطاقة CFexpress المزدوجة، إلى جانب منفذ HDMI الكامل، ومنافذ ميكروفون، وسماعة الرأس، ومنفذ USB 3.2، ومنفذ إيثرنت جيجابت، وهناك شاشة LCD بقياس 3.0 إنشات في الخلف تدعم التركيز باللمس والتتبع باللمس.
وتعد سوني بإمكانية تسجيل فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية أو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية بشكل مستمر لمدة تصل إلى 30 دقيقة دون ارتفاع درجة الحرارة.
وتتاح الكاميرا للطلب الأولي بسعر 6498 دولار للجسم فقط، وهو ما يزيد بمقدار 3000 دولار عن Canon EOS R5، ومع ذلك، فإن Sony Alpha 1 هي الآن الرائدة من سوني، وتستهدف المصورين المحترفين ومصوري الفيديو، ومن المتوقع أن يبدأ الشحن في 25 فبراير، مع توفرها للمستهلك في وقت ما في شهر مارس.