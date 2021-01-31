سوني تعلن عن كاميرا Alpha 1 مقابل 6500 دولار

كشفت شركة سوني النقاب عن Sony Alpha 1، الكاميرا الرائدة الجديدة الكاملة الإطار مع بعض الميزات الرائعة.

وبفضل مستشعر CMOS Exmor RS الجديد بدقة 50 ميغابكسل ومعالج Bionz XR المتطور، فإنها توفر سرعات تصوير تبلغ 30 إطارًا في الثانية، وفيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية وبدقة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية.

ومع كل ذلك، يمكنها بسهولة التعامل مع كاميرا R5 من كانون، وذلك بالرغم من أنها تأتي بسعر أعلى بكثير.

قد تكون الميزة الرئيسية لكاميرا Sony Alpha 1 هي سرعتها المذهلة، حيث يمكنها التقاط صور بدقة 50.1 ميجابكسل بمعدل يصل إلى 30 إطارًا في الثانية، مع تمكين كل من التركيز التلقائي والتعريض التلقائي، باستخدام الغالق الإلكتروني.

ويمكنك بهذه السرعات التقاط ما يصل إلى 155 ملف RAW مضغوط أو 165 صورة JPEG كاملة الإطار قبل ملء المخزن المؤقت، وتنخفض السرعات إلى 10 إطارات في الثانية باستخدام المصراع الميكانيكي، لكن هذا لا يزال ممتازًا بالنظر إلى المستشعر العالي الدقة.

وعلاوة على ذلك، تحصل على عرض خالٍ من التعتيم لهذه الصور بفضل معين المنظر الإلكتروني OLED بمعدل 240 هرتز الأول في العالم مع دقة 9.44 مليون نقطة ومجال رؤية 0.90X.