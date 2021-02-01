21
o
بيروت
25
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
13
o
بعلبك
19
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
"واتساب" تراضي مستخدميها بـ "رسائل الحالة"
Lebanon 24
01-02-2021
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأت منصة المراسلة المملوكة لشركة فيسبوك، واتساب، باستخدام رسائل الحالة وذلك بهدف طمأنة الناس بشأن التزامها بخصوصيتك، محاولة منها إعادة الثقة بينها وبين المستخدمين عقب تحديث الخصوصية الذي أثار جدلاً واسعاً في الآونة الأخيرة.
في التفاصيل، أوضح متحدث باسم واتساب، أن هناك الكثير من المعلومات الخطأ والارتباك حول تحديث التطبيق الأخير، مضيفا أن الشركة تريد مساعدة الجميع على فهم الحقائق الكامنة وراء كيفية حماية التطبيق لخصوصية الأشخاص وأمانهم.
وأشار إلى أن الشركة تقدم من الآن فصاعدًا تحديثات للأشخاص ضمن رسائل الحالة حتى يسمع الأشخاص من واتساب مباشرة، ويعيد التحديث الأول التأكيد على أن واتساب لا يمكنها رؤية رسائلك الشخصية، ولا تستطيع فيسبوك أيضًا رؤية رسائلك الشخصية، لأنها محمية بالتشفير من طرف إلى طرف.
كما أضاف أن منصة واتساب لا يمكنها قراءة محادثاتك الشخصية أو الاستماع إليها لأنها مشفرة من طرف إلى طرف.
وتعتبر رسائل الحالة جزءا من جهد أكبر من واتساب لتبديد المفاهيم الخطأ حول التحديث القادم لسياسة الخصوصية الخاصة بها.
فيما يهدف التحديث إلى شرح كيفية قيام الشركات التي تستخدم واتساب لخدمة العملاء بتخزين سجلات محادثاتهم عبر خوادم فيسبوك.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة
انفجار يهزّ لبايا في البقاع.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
انفجار يهزّ لبايا في البقاع.. إليكم التفاصيل
18:50 | 2021-01-31
31/01/2021 06:50:36
Lebanon 24
Lebanon 24
شبان من تعلبايا يقصدون منزل عون.. هذا ما حصل
Lebanon 24
شبان من تعلبايا يقصدون منزل عون.. هذا ما حصل
23:35 | 2021-01-31
31/01/2021 11:35:33
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة تهزّ التبانة.. عائلة بأكملها تتعرض لإطلاق نار في منزلها!
Lebanon 24
حادثة تهزّ التبانة.. عائلة بأكملها تتعرض لإطلاق نار في منزلها!
20:45 | 2021-01-31
31/01/2021 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجعة تهزّ أسرة كرة القدم اللبنانية.. "كورونا" يغيّب محمد عواضة
Lebanon 24
فاجعة تهزّ أسرة كرة القدم اللبنانية.. "كورونا" يغيّب محمد عواضة
21:30 | 2021-01-31
31/01/2021 09:30:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار ينخفض في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
21:18 | 2021-01-31
31/01/2021 09:18:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
15:00 | 2021-02-01
سيغنال يناكف واتساب.. ميزات دردشة تعجب الجمهور!
22:00 | 2021-01-31
سوني تعلن عن كاميرا Alpha 1 مقابل 6500 دولار
22:00 | 2021-01-31
مسبار الأمل.. الأرقام والأهداف والتحديات
18:00 | 2021-01-31
هل يتنحى زوكربيرغ عن رئاسة فيسبوك في نهاية 2021؟
18:00 | 2021-01-31
غوغل تعيد تطبيق المراسلة "إليمنت" إلى متجرها بعد حذف خاطئ
15:00 | 2021-01-31
لعشّاق الألعاب.. هاتف "Black Shark" الجديد يصدر قريباً!
فيديو
من ملكات الجمال إلى العمل بمقهى لكسب المال.. من هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
من ملكات الجمال إلى العمل بمقهى لكسب المال.. من هي؟ (فيديو)
15:00 | 2021-02-01
01/02/2021 15:04:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لطفل مذيعة الطقس يفاجئها على الهواء ينتشر.. شاهدوا ردة فعلها
Lebanon 24
فيديو لطفل مذيعة الطقس يفاجئها على الهواء ينتشر.. شاهدوا ردة فعلها
12:00 | 2021-02-01
01/02/2021 15:04:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإنكليزي.. "ليفربول" ينتزع فوزاً ثميناً من "وست هام" ويرتقي للمركز الثالث! (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإنكليزي.. "ليفربول" ينتزع فوزاً ثميناً من "وست هام" ويرتقي للمركز الثالث! (فيديو)
12:00 | 2021-02-01
01/02/2021 15:04:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact