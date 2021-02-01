تكنولوجيا وعلوم

"لا شيء" تُطلق أجهزتها الذكية في هذا التاريخ

Lebanon 24
01-02-2021 | 21:00
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أطلق أحد مؤسسي شركة "وان بلس" الصينية الرائدة في عالم الهواتف الذكية علامة تجارية جديدة في بريطانيا تحت اسم "لا شيء".

ومن المتوقع أن تطلق "لا شيء" أول أجهزتها الذكية في النصف العام الجاري 2021.

وحصلت "لا شيء" على تمويل أولي بقيمة 7 مليون دولار أميركي في كانون الأول الماضي، شملت عددا من قادة التكنولوجيا والمستثمرين.

وقال كارل بي، أحد مؤسسي "وان بلس": "مررت بفترة عصيبة ونحن نبحث عن أمر مثير للاهتمام في مجال التكنولوجيا، ونعتقد أنه حان الوقت لنسيم جديد من التغيير".

وتهدف الشركة الجديدة إلى إلهام الناس، للإيمان بالإمكانيات الإيجابية للتكنولوجيا، وستحدد سرعة إطلاق المنتجات بدءا من عام 2021.
المصدر: سبوتنيك
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