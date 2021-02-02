تكنولوجيا وعلوم

عند ركن السيارة...احذر من هذه الأخطاء

Lebanon 24
02-02-2021 | 06:00
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يرتكب بعض سائقي السيارات جملة من الأخطاء البسيطة عند ركن مركباتهم من دون أن يعلموا أن مثل هذه الأمور قد تترك آثارا سلبية على السيارة وأجزائها الميكانيكية.

وحول هذا الموضوع وفي مقابلة صحفية قال مدير قسم خدمات ما بعد البيع في مجموعة شركات AutoSpecCentre الروسية، إيغور سيريبرياكوف: "أحد الأخطاء التي قد تؤثر بشكل سلبي على السيارة هو ركنها لفترات طويلة وعجلاتها الأمامية مدارة بزاوية معينة، هذا الأمر قد يقلل من العمر الافتراضي لمفاصل العجلات، ويسرع تآكل وتلف النظام الهيدروليكي للمقود في السيارات المزودة بهذه التقنية".

وأضاف: "ركن السيارة بهذه الطريقة يزيد من الضغط على نظام تعزيز التحكم الهيدروليكي بالمقود ما يؤدي إلى التآكل المتسارع لمكونات هذا النظام، وقد يتسبب أيضا بتلف أو انفجار أنبابيب الزيت في هذا النظام نتيجة الضغط المتواصل".
 
ونوه سيريبرياكوف إلى أن ركن السيارة وعجلاتها الأمامية مدارة بزاوية معينة لفترة طويلة قد لا يؤثر على نظام تعزيز التحكم بالمقود في المركبات المجهزة بنظام كهربائي لهذا الغرض، لكن هذا الأمر قد يؤثر سلبا على مفاصل العجلات، وعلى المدى الطويل قد تتمدد أو تتلف الأجزاء المطاطية فيها، ما قد يتسبب بمشكلات في نظام التعليق بالمركبة.
المصدر: روسيا اليوم
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