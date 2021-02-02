تكنولوجيا وعلوم

خلاف "فيسبوك"-"أبل" يتصاعد.. وإجراء جديد

Lebanon 24
02-02-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-790046-637478489050146657.jpg
Doc-P-790046-637478489050146657.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت شركة "فيسبوك" إن خاصية الرسائل المنبثقة سوف تروج لفوائد الإعلانات المستهدفة الخاصة بها عبر أجهزة "أيفون" و"أيباد".

وجاء إعلان "فيسبوك" قبل خطوة الخصوصية التي تخطط لها شركة "أبل"، ومن الممكن أن تحد من تتبّع البيانات.

واحتدم الخلاف بين الشركتين الأسبوع الماضي بعدما أشار الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" إلى أن نموذج أعمال "فيسبوك" يروج للمعلومات المضللة والعنف.

وقالت فيسبوك لـ"فرانس برس": "كما قلنا مرارا وتكرارا، نعتقد أن "أبل" تتصرف بشكل غير تنافسي من خلال استخدام سيطرتها على متجر التطبيقات، وذلك لدعم أرباحها على حساب مطوري التطبيقات والشركات الصغيرة".

واختلف عملاقا التكنولوجيا حول التغييرات القادمة في برنامج التشغيل الخاص بشركة "أبل"، التي ستتضمن ميزة تدعي "فيسبوك" أنها يمكن أن تشل قدرتها على عرض الإعلانات المستهدفة، وتلحق الضرر بالعديد من الشركات.

وتشتمل إحدى ميزات برامج "أبل" الجديدة التي يشار إليها باسم "ملصق تغذية الخصوصية"، على خاصية تخبر الأشخاص ببيانات التتبع التي تجمعها تطبيقات الأجهزة المحمولة، وتطلب الإذن بالسماح لها بذلك، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

وقالت "فيسبوك" في تدوينة حول هذا الموضوع: "لمساعدة الناس على اتخاذ قرار أكثر استنارة، نعرض أيضا شاشة خاصة بنا، إلى جانب شاشة "أبل" ستوفر مزيدا من المعلومات حول كيفية استخدامنا للإعلانات، التي تدعم الشركات الصغيرة، وتحافظ على التطبيقات مجانية".
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
09:00 | 2021-02-02
06:00 | 2021-02-02
23:00 | 2021-02-01
21:00 | 2021-02-01
18:00 | 2021-02-01
15:00 | 2021-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website