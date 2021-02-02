تحديث في "خرائط غوغل" لا يشغل المستخدم أبداً عن الطريق!

طرح تطبيق "خرائط غوغل" (Google Maps) تحديثاً لا يمكنه أن يشغل المستخدمين أبداً عن الطريق أثناء القيادة ويتيح لهم التصفح عبر الإنترنت هم في الطريق.



وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، فإنّ تحديث "غوغل مابس" يتيح وضع "تقسيم الشاشة" للتجول الافتراضي، من دون أن يشغل ذلك المستخدم عن تصفح هاتفه أو جهازه.

ووفق هذا التحديث يمكن لـ"خرائط غوغل" تقسيم الشاشة ما بين التجوّل الافتراض والخريطة، فيما يمكن أن تعرض الخريطة الصور المتاحة حول الموقع المستهدف أو الصور البانورامية والمظللين باللون الأزرق.



ويمكن لتلك الميزة أن تعمل تلقائياً، بعد إسقاط دبوس والذهاب إلى خاصية "التجول الافتراضي"، ولا يتعيّن على المستخدم القيام بأيّ شيء خاص، وتكون الشاشة المنقسمة في "خرائط غوغل" متاحة بالاتجاهين الرأسي والأفقي.



وهناك أيضاً يوجد أزرار لتوسعة الشاشة، وملء الشاشة إذا أعجب المظهر القديم المستخدم ولا يريد خاصية تقسيم الشاشة.