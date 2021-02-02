تكنولوجيا وعلوم

تحديث في محرّك بحث "غوغل".. "3 نقاط" تغنيكم عن أي مجهود إضافي!

Lebanon 24
02-02-2021 | 21:00
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طرحت شركة "غوغل" الأميركية تحديثاً لمحرّك بحثها سواء على الهواتف الذكية أو الحواسب الشخصية والمحمولة يغني المستخدم عن أيّ مجهود إضافي.

وبحسب ما ذكر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، فإنّ "غوغل" أحدثت تعديلاً في نتائج بحثها، بحيث تقدّم المزيد من المعلومات عن الموقع الذي يرغب الشخص بزيارته لأول مرة قبل انطلاقه في الطريق.
 
وحددت "غوغل سيرش" 3 نقاط في محرّك البحث الخاص بها، بحيث تجمع للمستخدم من كلّ مواقع الويب، كل ما هو متوفر عن هذا الموقع من دون أيّ مجهود إضافي في البحث.

ولكن تلك الخاصية حتى الآن متاحة  لمستخدمي "غوغل" في الولايات المتحدة الأميركية، ومتوقع أن تدعمها لكل المستخدمين حول العالم في وقت لاحق، بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن الموقع.

وتستهدف تلك الخدمة من شركة "غوغل" تقديم معلومات محدّثة وحقيقية حول المكان، الذي يرغب الشخص في زيارته.

ولكن يتطلب هذا الأمر أن يكون الاتصال بالموقع مؤمناً عبر امتداد "HTTPS"، حتى يتمكن من توفير معلومات موثوقة وآمنة عبر خدمة بحث "غوغل".
المصدر: سبوتنيك
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