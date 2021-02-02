تكنولوجيا وعلوم

ميزة من "آبل" تسمح بالتعرف إلى الوجه رغم وضع الكمامة!

Lebanon 24
02-02-2021 | 23:00
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شفت شركة "آبل" الأميركية العملاقة، أنّ الإصدار الجديد من "iOS" يقدّم وظيفة فتح القفل بواسطة خاصية "التعرف إلى الوجه" (Face ID)، حتى عندما يكون المستخدم يضع قناعًا أو جهاز تنفس على وجهه.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن الشركة أنّ يمكن لمستخدمي "آيفون iOS 14.5" الذين يرتدون قناعًا فتح هواتفهم الذكية بسرعة باستخدام ميزة التعرف إلى الوجه بفضل ساعة "آبل".
 
ومن أجل القيام بذلك، يجب أن تكون الساعة على المعصم وغير مقفلة، وستعطي الساعة إشارة ملموسة بأنّ الهاتف الذكي قد انتقل إلى سطح المكتب.
وهذا الخيار متاح فقط لفتح "آيفون" ولن يعمل الملء التلقائي للفوترة وكلمة المرور في "App Store" إلا بعد إدخال كلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

المصدر: سبوتنيك
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