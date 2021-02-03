تلميذة توقعت اختراع تطبيق "زووم" عام 1969.. اليكم قصتها

توقعت تلميذة بريطانية أن يتم اختراع تطبيق "زووم" قبل ما يزيد عن 50 عاما، وفق ما أفادت صحيفة "ديلي ميل".

في التفاصيل، عثرت عائلة أسفل الجزء الخلفي من أريكة على خطاب كتبته التلميذة، مشيرة إلى أن الخطاب تضمن ملحوظة تتنبأ بالمستقبل.وذكرت الصحيفة أن الملحوظة التي سُطرت في 1969 يعتقد أنها كانت جزءا من مشروع مدرسي يتوقع فيه التلاميذ كيف ستصبح الحياة في عام 1980.ويتوقع الخطاب ظهور منصة لمكالمات الفيديو مثل زووم، حيث كتبت الطالبة التي لم تعرف هويتها: "في 1969 كان التليفون عبارة عن صندوق مربع مزود بمستقبل في أعلاه".وأضافت: "لكن سيكون بإمكانك أن ترى الأشخاص الذين تتحدث إليهم، لأنه ستوجد به (الهاتف) شاشة تستطيع من خلالها أن تتحدث إلى الأشخاص، إنها تشبه إلى حد ما التلفاز".كما توقعت الفتاة التي كانت في الحادية عشر من عمرها آنذاك، ابتكارات غريبة مثل تقديم الوجبات الثلاث في حبوب العلكة.وعثر على الرسالة عامل تنجيد الأثاث المنزلي بيتر بيكرتون، البالغ من العمر 67 عاما، وزوجته روزا البالغة من العمر 66 عاما.يذكر أن الإقبال على استخدام تطبيق "زووم" وهو برنامج مكالمات فيديو، قد تزايد في أنحاء العالم بسبب القيود التي اتخذتها الدول لمنع تفشي وباء كورونا.