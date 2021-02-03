تكنولوجيا وعلوم

تلميذة توقعت اختراع تطبيق "زووم" عام 1969.. اليكم قصتها

Lebanon 24
03-02-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-790377-637479371662118866.jpg
Doc-P-790377-637479371662118866.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت تلميذة بريطانية أن يتم اختراع تطبيق "زووم" قبل ما يزيد عن 50 عاما، وفق ما أفادت صحيفة "ديلي ميل".
 
في التفاصيل، عثرت عائلة أسفل الجزء الخلفي من أريكة على خطاب كتبته التلميذة، مشيرة إلى أن الخطاب تضمن ملحوظة تتنبأ بالمستقبل.

وذكرت الصحيفة أن الملحوظة التي سُطرت في 1969 يعتقد أنها كانت جزءا من مشروع مدرسي يتوقع فيه التلاميذ كيف ستصبح الحياة في عام 1980.

ويتوقع الخطاب ظهور منصة لمكالمات الفيديو مثل زووم، حيث كتبت الطالبة التي لم تعرف هويتها: "في 1969 كان التليفون عبارة عن صندوق مربع مزود بمستقبل في أعلاه".

وأضافت: "لكن سيكون بإمكانك أن ترى الأشخاص الذين تتحدث إليهم، لأنه ستوجد به (الهاتف) شاشة تستطيع من خلالها أن تتحدث إلى الأشخاص، إنها تشبه إلى حد ما التلفاز".

كما توقعت الفتاة التي كانت في الحادية عشر من عمرها آنذاك، ابتكارات غريبة مثل تقديم الوجبات الثلاث في حبوب العلكة.

وعثر على الرسالة عامل تنجيد الأثاث المنزلي بيتر بيكرتون، البالغ من العمر 67 عاما، وزوجته روزا البالغة من العمر 66 عاما.

يذكر أن الإقبال على استخدام تطبيق "زووم" وهو برنامج مكالمات فيديو، قد تزايد في أنحاء العالم بسبب القيود التي اتخذتها الدول لمنع تفشي وباء كورونا.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
09:00 | 2021-02-03
06:00 | 2021-02-03
23:00 | 2021-02-02
21:00 | 2021-02-02
18:00 | 2021-02-02
15:00 | 2021-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website