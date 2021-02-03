تكنولوجيا وعلوم

"ويكيبيديا"... آلية جديدة لمواجهة "المعلومات المضللة"

Lebanon 24
03-02-2021 | 21:00
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أعلنت "ويكيبيديا" إطلاق "مدونة عالمية لقواعد السلوك" تهدف إلى الحد من المعلومات المضللة وإساءة الاستخدام والتلاعب، في الموسوعة الإلكترونية الشهيرة.

ونشرت مؤسسة "ويكيميديا" التي تدير "ويكيبيديا" هذه المدونة، التي توسع السياسات المعمول بها أصلا لتوفير معايير لمكافحة "السلوكيات السلبية"، حسبما أوضحت في بيان.

وتهدف المدونة إلى الحد من تشويه محتوى أكبر موسوعة على الإنترنت والتلاعب به، إذ على عكس الموسوعة التقليدية التي يكتبها خبراء معروفون، فإن هذه المجموعة من المعارف جمعها هواة متطوعون، وغالبا ما تكون مجهولة المصدر.

وقالت رئيسة المؤسسة كاثرين ماهر: "لقد وُضِعَت مدونة قواعد السلوك الجديدة لعصر الإنترنت الجديد، لأننا نرغب في أن يشكل المساهمون (في المحتوى) بيئة إيجابية وآمنة وصحية للجميع".

وأوضحت أن "هذه المدونة ستكون وثيقة ملزمة لأي شخص يشارك في مشاريع" الموسوعة.

وتم إعداد النص المؤلف من 1600 كلمة بمساعدة نحو 1500 متطوع في "ويكيبيديا"، يمثلون 5 قارات و30 لغة.

ويرمي النص إلى "منع أي إساءة استخدام للسلطة والتأثير بهدف التخويف، وإلى الحيلولة دون إدراج محتوى خاطئ أو غير صحيح على المنصة".

واحتفلت "ويكيبيديا" في 15 يناير بمرور 20 عاما على تأسيسها، وهي واحدة من المواقع الإلكترونية الـ15 الأولى عالميا من حيث عدد الزيارات، إذ يستقطب نحو 1.7 مليار زائر شهريا.

ويأتي اعتماد المدونة وسط ضغوط متزايدة على منصات الإنترنت للحد من حملات التلاعب والمعلومات المضللة، التي يمكن استخدامها لأغراض سياسية أو لترويج الفتنة والعنف.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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