الكشف عن سماعة لاسلكية جديدة.. يتمّ تركيبها على النظارات! (فيديو)





وبحسب ما ذكر كشف موقع "4pda"، فإنّ سماعات "JBuds Frames" الجديدة تتألف من قسمين صغيرين يمكن تركيب كلّ منهما على أحد جوانب إطار النظارة الشمسية أو الطبية، وحصلت هياكلهما على حماية من الماء والرطوبة وفق معايير "IPX4" العالمية.



وتمّ تجهيز كلّ قسم من السماعة بمكبّرات صوت صغيرة لعرض الموسيقى أو الأصوات أثناء المكالمات الهاتفية، إضافة إلى أزرار صغيرة للردّ أو رفض المكالمات التي ترد إلى الهاتف المقترن به، وبأزرار للتحكم بمستوى الصوت. كشفت شركة "JLab Audio" الأميركية عن سماعة جديدة تحمل اسم "JBuds Frames" يتمّ تركيبها على إطار النظارات.وبحسب ما ذكر كشف موقع "4pda"، فإنّ سماعات "JBuds Frames" الجديدة تتألف من قسمين صغيرين يمكن تركيب كلّ منهما على أحد جوانب إطار النظارة الشمسية أو الطبية، وحصلت هياكلهما على حماية من الماء والرطوبة وفق معايير "IPX4" العالمية.وتمّ تجهيز كلّ قسم من السماعة بمكبّرات صوت صغيرة لعرض الموسيقى أو الأصوات أثناء المكالمات الهاتفية، إضافة إلى أزرار صغيرة للردّ أو رفض المكالمات التي ترد إلى الهاتف المقترن به، وبأزرار للتحكم بمستوى الصوت.

وبحسب ما نقل الموقع عن مطوّري هذه السماعة، فإنّ المستخدم يمكنه استخدام قسمي السماعة معاً أو كلّ قسم على حدة، كما أن البطاريات الداخلية الموجودة في هذه السماعات تكفيها لتعمل لـ 8 ساعات بالشحنة الواحدة في حال الاستماع إلى الموسيقى.

ومن المفترض أن تطرح هذه السماعات للبيع رسمياً ربيع العام الحالي مع كوابل مجهزة بنقاط شحن مغناطيسي، وبسعر 50 دولاراً تقريباً.



