إتفاقية بين "فورد" و"غوغل" تدخل "أندرويد" عالم السيارات

أعلنت "فورد" و"غوغل" عن شراكة استراتيجية مدتها ست سنوات، سيتعاونان من خلالها على تثبيت نظام التشغيل "أندرويد" كنظام أساسي في شاشات المعلومات والترفيه بالملايين من سيارات "فورد" و"لينكولن" بدءا من عام 2023.وسيمكن أندرويد السائقين من الوصول إلى خرائط غوغل وسيوفر خدمة الأوامر الصوتية في السيارة دون استخدام الهاتف.وسيتوفر متجر "بلاي ستور" داخل أنظمة السيارات لتحميل تطبيقات مثل الموسيقى والكتب الصوتية و"البودكاست"، وستزود غوغل فورد بخدمة تخزين البيانات السحابية.وستستخدم فورد أيضا إمكانات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات من غوغل، لتقديم خدمة أفضل للسائقين وتحسين عملياتها بمجالات خدمة العملاء والتصنيع والتسويق.وأعلنت "جنرال موتورز" مؤخرا عن اتفاق مشابه مع "مايكروسوفت"، حيث ستكون الأخيرة هي مزود التخزين السحابي للشركة، وفقا لموقع "سي أن أن بيزنس".ولم تحدد فورد وغوغل ما إذا كانت أنظمة الحوسبة السحابية من غوغل ستستخدم للمركبات ذاتية القيادة، كما هو الحال في صفقة جنرال موتورز ومايكروسوفت.وكجزء من شراكتهما ستنشئ الشركتين فريقا للتعاون بينهما، ويقول المسؤولون التنفيذيون في فورد وغوغل إن الفريق سيعمل على عدة أمور مثل تحسين تجربة تسوق السيارات عبر الإنترنت باستخدام بيانات العملاء.