رسائل مشفرة "غير قابلة للاختراق" من الصين إلى الفضاء

كشفت مجلة علمية عن قيام علماء صينيين بتوجيه رسائل مشفرة "غير قابلة للكسر" من شأنها أن تشكل ثورة في عالم الاتصالات الرقيمة السرية.



توصل باحثون في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين (USTC) في عام 2018 إلى طريقة لمشاركة "مفاتيح الكم" سرا بين الأقمار الصناعية التي تدور حول مداراتها والمحطات الأرضية.

جعلت هذه الطريقة السرية الاتصالات بين القمر الصناعي الصيني "Micius" وثلاثة مواقع أرضية تتواصل مع القمر في أوروبا وآسيا إلى تشكلي ما وصف بأكبر شبكة كم آمنة في العالم، بحسب موقع "yahoo".