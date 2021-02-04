تكنولوجيا وعلوم

تقارير تكشف.. "آبل" تخطط لدعم "iPhone 13" بكاميرا فائقة الاتساع!

Lebanon 24
04-02-2021 | 21:00
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كشفت تقارير إعلامية حديثة تفاصيل جديدة حول سلسلة "iPhone 13" المنتظرة من شركة "آبل" الأميركية، حيث تدعم "آبل" الجيل القادم من هواتف "آيفون" بترقية في الكاميرا المميزة بزوايا فائقة الإتساع، مع فتحة عدسات f/1.8.

وكشف محللو "Barclays" عن خطط "آبل" القادمة لسلسلة "iPhone 13" التي ستضمن كاميرة بزوايا عرض واسعة بتحسينات جديدة وتدعم سطوع أعلى عبر عدسات f / 1.8.
 
وبحسب ما ذكر موقع "gsmarena"، فإنّه من المقرر أن تدعم فتحة عدسات f / 1.8 في الكاميرة جذب أكبر قدر من الإضاءة للمستشعر مقارنة بعدسات f/2.4  المستخدمة في الإصدارات الحالية من هواتف"آيفون".

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أنّ "آبل" ستتجه لزيادة حجم المستشعر المستخدم في الكاميرة المميزة بزوايا عرض واسعة، لذا سيكون المستشعر القادم أكبر من مستشعر الكاميرة الحالي المميز بحجم 1/3.6.

كما أكد محللو "Barclays" أنّ "آبل" تخطط لدعم سلسلة "iPhone 13" بالكاميرا المميزة بدقة 12 ميغابيكسل المميزة وفتحة عدسات f/2.2، وبعد بؤري 65 مم، ودعم تكبير بصري حتى 2.5 مرة وهي الكاميرة المستخدمة في "iPhone12 Pro Max".

يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن تشير إلى أن "آبل" ستقدم الإصدارات القادمة من سلسلة "iPhone 13" بأحجام 5.4 إنش، و6.1 إنش، وأيضاً 6.7 إنش.
 
 
المصدر: التقنية بلا حدود
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