"هواوي" تعلن عن أسماء الفائزين في أول مسابقة للابتكار في الشرق الأوسط

فاز فريق من جامعة "الروح القدس الكسليك" في لبنان بجائزة أفضل ابتكار بينما فاز فريق من جامعة "الأميرة سمية للتكنولوجيا "من الأردن بالمركز الأول في مسابقة "هواوي" للابتكار.

وأعلنت شركة "هواوي" الرائدة عالمياً في توفير البنى التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية عن أسماء الفائزين بالتصفيات الإقليمية لمسابقة الابتكار الأولى في الشرق الأوسط. وتعتبر المسابقة إضافة مهمة إلى مسابقة تقنية المعلومات والاتصالات التي تنظمها هواوي في إطار مبادراتها المتواصلة لتطوير النظام الإيكولوجي للمواهب التقنية على المستوى العالمي. وفاز فريق لبنان الذي يتضمن: ماريا سركيس وغاييل بو منصور و رُدينا فياض والدكتورة ماريتا حجيج من جامعة الروح القدس الكسليك في لبنان بجائزة أفضل ابتكار بحيث يركز مشروع الفريق اللبناني المبتكر، الذي تم تطويره على جهاز أطلس للحوسبة الذكية (Huawei Atlas 200Dk)، على حل التعرُّف على الأشياء التي تحيط بالإنسان بطريقة تفاعلية. ويعمل الفريق حاليًا على تطويره مع إضافة ميزة التعرّف على الوجه والصوت، بهدف تقديم المساعدة لمرضى مرض الزهايمر وأي شخص يعاني من فقدان الذاكرة نتيجة صدمة ما.

وتوفر مسابقة هواوي للابتكار الفرصة للطلاب الخريجين ومعلميهم للتدريب على أحدث التقنيات المبتكرة - مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة - لابتكار تطبيقات مهمة تعود بالنفع على المجتمع. وشهدت النسخة الافتتاحية من المسابقة مشاركة طلاب وأساتذة من 10 جامعات في تسعة بلدان من منطقة الشرق الأوسط بما فيهم لبنان. ويتألف كل فريق من ثلاثة طلاب وأستاذ واحد. وأثناء التصفيات الإقليمية النهائية، قدّم كل فريق عمله إلى لجنة التحكيم التي تضم مجموعة من الخبراء التقنيين، حيث تم تحديد الفائزين بناءً على معايير محددة مثل الأفكار المبتكرة وتجربة المستخدم وإمكانية تطوير العمل وجودته ومدى صعوبة إنجازه.

وضمت لجنة التحكيم كلاً من سفيتلانا كنيازيفا مديرة علم التربية الرقمي والمواد التعليمية في معهد اليونسكو لتقنيات المعلومات في التعليم، والدكتور أندوه هوبا كبير التعليم التخصصي في مكتب برامج غرب آسيا وأفريقيا في المركز الدولي لابتكارات التعليم العالي التابع لليونسكو، ولي شيانغ يو (سبيس لي) نائب رئيس هواوي في الشرق الأوسط بالإضافة إلى أربعة مندوبين عن شركة هواوي.

وفاز فريق جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا من الأردن بالمركز الأول في مسابقة هواوي للابتكار، حيث استلم الفريق الجائزة التي تبلغ 20.000 دولار أمريكي.

وتحدث جيانغ تاو، نائب رئيس خط إنتاج الحوسبة السحابية في مجموعة أعمال هواوي للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي أثناء افتتاح حفل توزيع الجوائز قائلاً: "وضعت هواوي استراتيجية طموحة للبحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل، والتي ستوفر فرصاً غير مسبوقة لتطوير النظام الإيكولوجي لتقنية المعلومات والاتصالات من خلال الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي واتصالات الجيل الخامس والحوسبة السحابية والتقنيات المخصصة. ونتطلع إلى ابتكار قيمة جديدة تسهم في تعزيز مختلف المجالات التقنية الحديثة من خلال التعاون بين مطوري الذكاء الاصطناعي المحليين والشركاء التقنيين للمساهمة في تعزيز اقتصاد رائد يعتمد على البيانات".

من جانبه قال لي شيانغ يو (سبيس لي)، نائب رئيس هواوي في الشرق الأوسط: "أطلقنا مسابقة الابتكار عبر منصة Huawei Atlas 200DK في عام 2020، ويسعدنا أن تشهد المسابقة مشاركة العديد من الفرق التي طورت مشاريع مميزة ومبتكرة، حيث اختارت بعض الفرق تطوير مشاريع لاكتشاف الإصابة بمرض كوفيد-19 والوقاية منه بشكل آلي، فيما قدّم البعض مشاريع لدعم الرعاية الصحية وجودة الحياة من خلال تحسين رعاية الأطفال بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. ونثمن عالياً رغبة الطلاب وأساتذتهم في منطقة الشرق الأوسط بالمساهمة في تحسين عالمنا. وأثق بأن المواهب التي شاركت في مسابقة هواوي للابتكار ستسهم في تحقيق العديد من الإنجازات في المستقبل القريب".

وقالت سفيتلانا كنيازيفا، مديرة علم التربية الرقمي والمواد التعليمية في معهد اليونسكو لتقنيات المعلومات في التعليم: "يلتزم معهد اليونسكو لتقنيات المعلومات في التعليم بدعم الابتكارات التقنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توفير أعلى مستويات التعليم بالاعتماد على الحلول التقنية وأفضل الممارسات. وبفضل عملها الدؤوب، لا تسهم هواوي في توفير أفضل الموارد إلى الشباب للمساهمة في تطوير النظام الإيكولوجي التقني فحسب، بل تسهم في تحقيق الازدهار في جميع أنحاء العالم من خلال إعداد الجيل القادم من خبراء التكنولوجيا".

وتضمنت قائمة الفائزين كلاً من:

• جائزة أفضل تقنية: فريق من جامعة البحرين في مملكة البحرين.

• جائزة أفضل نموذج: فريق من جامعة الأنبار في العراق.

• جائزة أفضل ابتكار: فريق من جامعة الروح القدس الكسليك في لبنان.

• جائزة أفضل تطبيق مستقبلي: فريق من معهد غلام إسحاق خان للعلوم الهندسية والتكنولوجيا في باكستان.

• جائزة أفضل تجربة مستخدم: فريق من كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا في الكويت.

• جائزة التميّز في الصحة وجودة الحياة: فريق من جامعة الهندسة والتكنولوجيا في لاهور بباكستان.

• جائزة التميّز في مساعدة الفئات الضعيفة في المجتمع: فريق من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية.

• جائزة التميّز في تعزيز التنمية المستدامة: فريق من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بشناص في سلطنة عمان.

• جائزة التميّز في تحسين الإنتاجية: فريق من جامعة دبي بالإمارات العربية المتحدة.