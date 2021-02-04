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تكنولوجيا وعلوم
سماعات "HUAWEI FreeBuds 3i" شريكك الصوتي المثالي.. فهي تلغي الضجيج أكثر من أي وقت مضى!
Lebanon 24
04-02-2021
|
16:30
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الاستماع إلى نغماتك أثناء ممارسة الرياضة، أو تلقي مكالمات العمل أثناء التنقل أو حتى مجرد الاستماع إلى الموسيقى المهدئة، كل هذه الأشياء تشترك في شيء واحد - شريك صوتي موثوق به يلغي كل الضجيج المحيط بك للحصول على تجربة استماع غامرة. هذا يعني أنك بحاجة إلى زوج جيد من سماعات الأذن التي تعمل على إلغاء الضجيج، وتحسين صوت المكالمات الهاتفية، وبطارية تدوم طويلاً بشحنة واحدة، وأكيد تكون مريحة في الاستخدام. تعرف على سماعات HUAWEI FreeBuds 3i، الحل الصوتي المناسب الذي تبحث عنه.
الاستماع إلى الموسيقى دائمًا طريقة رائعة للاسترخاء على ما تفعله. هل انت تمارس الرياضية؟ ربما يمكن لبعض الموسيقى السريعة أن تجعلك نشطاً أو حتى بعض الموسيقى المهدئة لليوغا في المنزل. حتى الجري أو المشي لمسافات طويلة تصبح ممتعة بمساعدة الموسيقى الجيدة. والأهم من ذلك، موسيقى ذات جودة عالية دون أي مقاطعة من محيطك. هذا هو المكان الذي تحتاج فيه إلى ميزات قوية لإلغاء الضجيج، سماعات HUAWEI FreeBuds 3i تحقق لك ذلك. لكن كيف تسأل؟ الأمر بسيط حقًا.
تحتوي سماعات HUAWEI FreeBuds 3i بشكل أساسي على ثلاثة ميكروفونات مدمجة في هيكلها الصغير. بمجرد نقرة واحدة طويلة، يتم تشغيل تقنية إلغاء الضجيج النشطة، والتي تستخدم اثنين من هذه الميكروفونات عالية الحساسية لتقليل الضجيج. واحدة بالخارج وواحدة في الداخل، لتمنحك تجربة إلغاء ضجيج مطلقة. يلتقط نظام الميكروفون المزدوج هذا الصوت من الخارج مع الميكروفون الخارجي والضجيج المتبقي من الداخل مع الميكروفون الداخلي، مما يمنحك تجربة إلغاء الضجيج شاملة وقوية. هذا الحديث تقني جداً، كل ما تحتاج إلى معرفته هو نقرة واحدة طويلة وأنت منفرد مع موسيقاك المفضلة، بغض النظر عن محيطك.
دعنا ننتقل إلى الرد على المكالمات الهاتفية. من المؤكد أنك مقتنع أنه لا داعي للقلق بشأن سماع صوت الشخص الآخر، ولكن ماذا عن الشخص الآخر، هل سيسمع صوتك بوضوح؟ هذا هو المكان الذي يتم فيه تفعيل ميزة الحد من الضجيج ذات الميكروفون الثلاثي في سماعات HUAWEI FreeBuds 3i. بخلاف سماعات True Wireless Stereo التقليدية التي تستخدم الميكروفونات المزدوجة لإلغاء الضجيج، تستخدم سماعات HUAWEI FreeBuds 3i ثلاثة ميكروفونات بدلاً من ذلك لتمنحك تجربة مكالمة هاتفية لم يسبق لها مثيل. يتم وضع اثنين من هذه الميكروفونات في الخارج، بينما يتم وضع الثالث بالداخل. تلتقط الميكروفونات الخارجية صوتك بشكل مباشر وتقوم بتصفية الصوت المحيط، بينما تلتقط الميكروفون الثالثة الصوت من أذنك الداخلية. يتم دمج هذه الإشارات الصوتية الثلاث معًا ثم يتم إرسالها إلى الجانب الآخر من المكالمة، مع التأكد من سماع كل كلمة بدقة.
لا تدع الحجم الصغير لسماعات HUAWEI FreeBuds 3i يخدعك، فهي تحتوي على مشغل ديناميكي كبير مقاس 10 نانومتر يمهد الطريق لجودة صوت ممتازة بغض النظر عما تستمع إليه، بالإضافة إلى المساعدة في إلغاء الضجيج. من السهل أيضًا توصيل سماعات HUAWEI FreeBuds 3i بهاتفك. ما عليك سوى فتحه بالقرب من هاتفك الذكي وسيتم إقرانه تلقائيًا بإشعار منبثق1 بمؤشرات لحالة البطارية. بالحديث عن حالة البطارية، تتمتع سماعات HUAWEI FreeBuds 3i أيضًا بعمر بطارية قوي، مما توفر لك 3.5 ساعة من التشغيل المتواصل بشحنة واحدة ، وهو مثالي للرحلات الطويلة أو جلسات التمرين. أتعرفون الجزء الأفضل؟ مع علبة شحن سماعات HUAWEI FreeBuds 3i ، يمكنك الاستمتاع بما يصل إلى 14.5 ساعة من الاستخدام أيضًا! 2. كما أن سماعات HUAWEI FreeBuds 3i مقاومة للماء IP54.
إذا كنت تبحث عن شريك صوتي موثوق به أثناء ممارستك الرياضية، أو الاستماع إلى اغنياتك المفضلة أو أثناء اجراء مكالمة هاتفية، فإنك تحتاج إلى سماعات HUAWEI FreeBuds 3i. تأتي السماعات بتقنية إلغاء الضجيج النشطة، وتقليل ضجيج المكالمات بالميكروفونات الثلاثة، والصوت الممتاز وراحة الاستخدام تجعلها السماعات المثالية لجميع أنواع المستخدمين، في حين أن سعرها المشجع تجعلها سماعة سهلة الوصول.
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