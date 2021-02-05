تكنولوجيا وعلوم

جديد نوكيا.. هاتف بـ99 يورو!

Lebanon 24
05-02-2021 | 06:00
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أطلقت شركة "HMD Global" الفنلندية المطوّرة لأجهزة "نوكيا"، هاتفاً جديداً يحمل اسم "Nokia 1.4"، ويبلغ سعره 99 يورو.
 
مواصفات الهاتف الجديد
1- يأتي الهاتف مع شاشة بقياس 6.51 إنشات بدقة 1360×720 بكسل ونسبة العرض 20:9.

2- يتضمن جهاز "نوكيا" بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.

3- يعمل الجهاز مع نظام أندرويد 10 إصدار "Go".

4- يتمّ تشغيل الجهاز بواسطة مجموعة شرائح Qualcomm 215.

5- زوّدت الشركة الإصدار الأساسي من الهاتف بذاكرة وصول عشوائي سعتها 1 غيغابايت فقط، في حين أن مساحة التخزين الداخلية تصل إلى 16 غيغابايت. غير أنّ الإصدار الأعلى يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 3 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 غيغابايت.

6- يدعم الجهاز فتحة microSD رسمياً للبطاقات التي تصل سعتها إلى 128 غيغابايت، ويحتوي إصدار Go من أندرويد على أدوات إدارة تخزين ممتازة.

7- يتضمن الجهاز كاميرا خلفية مزودة بعدسة أساسية بدقة 8 ميغابيكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميغابيكسل مع قارئ بصمات الأصابع المثبت أدناها.

8- يعتمد الهاتف على خوارزميات المعالجة من "غوغل" في تطبيق Camera Go لرفع مستوى الكاميرا الأساسية مع ميزات مثل: Night Mode و Portrait Mode.

9- تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميغابيكسل.

10- يحتوي الهاتف على فتحتين nano-SIM واتصالات LTE Cat. 4، بالإضافة إلى ذلك، هناك Wi-Fi b/g/n و بلوتوث 4.2، بالإضافة إلى GPS، ويمكن استخدام منفذ سماعة الرأس بقياس 3.5 ميليمتر للاستماع إلى راديو FM بالإضافة إلى أغانيك الخاصة.
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