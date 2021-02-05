ابتكار ثوري.. تعرّفوا إلى الفرشة التي "تعمل بالذكاء الاصطناعي"

أعلنت شركة متخصصة في مجال النوم إنتاج فرشة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في توفير نوعية نوم أكثر راحة.ويعود الابتكار لشركة "إيما" الألمانية المتخصصة بتكنولوجيا النوم.ووفقا لتفاصيل نشرتها صحيفة "ديلي ميل"، فإن فرشة "إيما موشن" تعمل باستخدام حساسات تغطي نطاق 360 درجة حولها، تقوم بتعلم نمط نوم المستخدم، لتعمل بشكل يتناغم معه بعد ذلك.ويتمتع الابتكار الجديد بالقدرة على التكيف مع أي مستخدم، مهما كانت حركته وتقلباته في السرير.وتم طرح الفرشة مؤخرا في الأسواق الفرنسية والبلجيكية، بثمن يقارب 3000 دولار أميركي.وقال المدير التنفيذي للشركة، مانويل مولر "مهمتنا.. المساعدة بتحسين حياة الناس من خلال تغيير الطريقة التي ينامون بها".وأضاف "نستثمر كثيرا في البحث وتطوير المنتجات التي تساعد الناس على النوم بذكاء أكبر، وهذا يعني أن التكنولوجيا في إيما موشن ستجدد فعلا كيفية نوم العالم؛ ثورة نفخر بقيادتها".وبحسب الشركة، فإن الفرشة الذكية تقوم بتتبع أنماط النوم وتعمل على تدعيم العمود الفقري بشكل صحي.وتشير الشركة إلى أن الفرشة تتمتع بخيارات التعديل الأوتوماتيكي لصلابتها، بالإضافة إلى تنظيم درجة الحرارة والحفاظ على بقائها على نحو ملائم للنوم.وتتكون الفرشة من طبقة رغوية مدعمة من الناحية السفلى بعدد كبير من الحساسات التي تعمل على تتبع الحركة وتطبيق التغييرات المطلوبة للحفاظ على أعلى جودة نوم ممكنة.