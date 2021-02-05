16
o
بيروت
20
o
طرابلس
11
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
15
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
هل تفقد أغراضك كثيراً؟ ابتكار هام من سامسونغ
Lebanon 24
05-02-2021
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلقت شركة سامسونغ العلامات الذكية غالاكسي SmartTag وSmartTag+ لتعقب الأشياء المفقودة والحيوانات الأليفة في المنزل.
وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أنه يمكن إرفاق العلامة الذكية المزودة بتقنية البلوتوث بسهولة بالأشياء المطلوب تعقبها، مشيرة إلى أنه تتم مزامنة العلامة الذكية مع تطبيق الهاتف الذكي سامسونغ SmartThings عن طريق تقنية البلوتوث منخفض الطاقة Bluetooth Low Energy.
وفي حالة فقدان الشيء المثبت به العلامة الذكية، يقوم التطبيق بعرض آخر موضع معروف له.
وبمجرد أن يصبح المستخدم داخل نطاق تغطية البلوتوث يقوم تطبيق الهاتف الذكي بعرض المسافة، كما يمكن تشغيل الصوت بضغطة زر لتشغيل الصوت لتسهيل العثور على الشيء المفقود.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن استعمال العلامات الذكية الجديدة كجهاز ريموت كنترول لتجهيزات المنزل الذكي؛ حيث يتم تخصيص وظيفة للزر عن طريق تطبيق الهاتف الذكي، وتمتد فترة تشغيل البطاريات CR2032 حتى 6 شهور.
وعلى غرار معظم الموديلات المنافسة لا تشتمل العلامات الذكية الجديدة من سامسونغ على مودم مدمج، ولا يمكن العثور على العلامات المسروقة، إلا عندما يكون هناك علامة ذكية أخرى أو هاتف سامسونغ Galaxy مزود بتطبيق SmartThings في النطاق القريب، حتى يمكن إعادة توجيه الموقع إلى السيرفر.
وأعلنت سامسونغ عن طرح العلامات الذكية الجديدة في الأسواق في وقت لاحق من العام الجاري، مشيرة إلى أنها تقتصر على هواتف سامسونغ، ولا يمكن استعمالها مع هواتف أندرويد الأخرى أو هاتف أبل آي فون.
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة
جبران بدو هيك.. وهيك صار
Lebanon 24
جبران بدو هيك.. وهيك صار
08:38 | 2021-02-07
07/02/2021 08:38:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك يصيب من جديد.. وهذه المرة بـ"تفاهم مار مخايل" (فيديو)
Lebanon 24
ميشال حايك يصيب من جديد.. وهذه المرة بـ"تفاهم مار مخايل" (فيديو)
17:59 | 2021-02-07
07/02/2021 05:59:01
Lebanon 24
Lebanon 24
خطفوه ووضعوه داخل قبر.. هذا ما حصل لعسكري في الضنية
Lebanon 24
خطفوه ووضعوه داخل قبر.. هذا ما حصل لعسكري في الضنية
12:53 | 2021-02-07
07/02/2021 12:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"خذوا الطعم".. وطبيب ينصح اللبنانيين بهذا اللقاح
Lebanon 24
"خذوا الطعم".. وطبيب ينصح اللبنانيين بهذا اللقاح
06:26 | 2021-02-07
07/02/2021 06:26:41
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار هام من وزير التربية.. إليكم تفاصيله
Lebanon 24
قرار هام من وزير التربية.. إليكم تفاصيله
19:26 | 2021-02-07
07/02/2021 07:26:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
21:00 | 2021-02-07
إعلان تشويقي للإصدار القادم من سلسلة هواتف "سامسونغ" الجديدة!
18:00 | 2021-02-07
"آبل" تعمل على تطوير نظارات بتقنية الواقع المعزّز.. وهذا هو سعرها!
15:00 | 2021-02-07
عالم فلكي يشرح مستقبل الأرض الحارق عندما ينفد وقود الشمس!
12:00 | 2021-02-07
المنافس الرئيسي لتيك توك.. هذا ما يجب أن تعرفه عن "كويشو"
09:00 | 2021-02-07
الصينيون خارج الأرض.. "تيانوين-1" يقترب من المريخ ويرسل صورته الأولى
06:00 | 2021-02-07
حذف تلقائي في هذا التاريخ... إعلان هام من مايكروسوفت بشأن "ويندوز 10"
فيديو
طلبوا 400 ألف دولار.. تفاصيل مثيرة عن اختطاف رجل أعمال خليجي في تركيا (فيديو)
Lebanon 24
طلبوا 400 ألف دولار.. تفاصيل مثيرة عن اختطاف رجل أعمال خليجي في تركيا (فيديو)
11:30 | 2021-02-07
08/02/2021 01:07:21
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو نادر.. عزت العلايلي يكشف أسراراً من حياته الخاصة
Lebanon 24
فيديو نادر.. عزت العلايلي يكشف أسراراً من حياته الخاصة
18:00 | 2021-02-06
08/02/2021 01:07:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر" إلى الصدارة موقتاً من بوابة "فيورنتينا" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر" إلى الصدارة موقتاً من بوابة "فيورنتينا" (فيديو)
15:00 | 2021-02-06
08/02/2021 01:07:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact