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تكنولوجيا وعلوم
هل تفقد أغراضك كثيراً؟ ابتكار هام من سامسونغ
Lebanon 24
05-02-2021
|
12:00
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أطلقت شركة سامسونغ العلامات الذكية غالاكسي SmartTag وSmartTag+ لتعقب الأشياء المفقودة والحيوانات الأليفة في المنزل.
وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أنه يمكن إرفاق العلامة الذكية المزودة بتقنية البلوتوث بسهولة بالأشياء المطلوب تعقبها، مشيرة إلى أنه تتم مزامنة العلامة الذكية مع تطبيق الهاتف الذكي سامسونغ SmartThings عن طريق تقنية البلوتوث منخفض الطاقة Bluetooth Low Energy.
وفي حالة فقدان الشيء المثبت به العلامة الذكية، يقوم التطبيق بعرض آخر موضع معروف له.
وبمجرد أن يصبح المستخدم داخل نطاق تغطية البلوتوث يقوم تطبيق الهاتف الذكي بعرض المسافة، كما يمكن تشغيل الصوت بضغطة زر لتشغيل الصوت لتسهيل العثور على الشيء المفقود.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن استعمال العلامات الذكية الجديدة كجهاز ريموت كنترول لتجهيزات المنزل الذكي؛ حيث يتم تخصيص وظيفة للزر عن طريق تطبيق الهاتف الذكي، وتمتد فترة تشغيل البطاريات CR2032 حتى 6 شهور.
وعلى غرار معظم الموديلات المنافسة لا تشتمل العلامات الذكية الجديدة من سامسونغ على مودم مدمج، ولا يمكن العثور على العلامات المسروقة، إلا عندما يكون هناك علامة ذكية أخرى أو هاتف سامسونغ Galaxy مزود بتطبيق SmartThings في النطاق القريب، حتى يمكن إعادة توجيه الموقع إلى السيرفر.
وأعلنت سامسونغ عن طرح العلامات الذكية الجديدة في الأسواق في وقت لاحق من العام الجاري، مشيرة إلى أنها تقتصر على هواتف سامسونغ، ولا يمكن استعمالها مع هواتف أندرويد الأخرى أو هاتف أبل آي فون.
المصدر: وكالات
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