بعد أربع سنوات على وفاتها... حقق حلمه بلقاء زوجته ورقص معها! (فيديو)

التقى الكوري الجنوبي كيم يونج سو بزوجته فى مقابلة افتراضية أقرب إلى الحقيقة، وذلك بعد مضي 4 سنوات على وفاتها بعد صراع مع المرض، حيث تبادل معها الحديث ورقص معها وشكرها على حبها له، وفقا لما ذكره موقع "bored panda".ولم يتمكن أطفال كيم من حبس دموعهم أثناء متابعة المشهد العاطفى الذي عُرض في برنامج تلفزيوني واستُخدمت فيه تقنية الواقع الافتراضي، خاصة عند سؤال والدهم لوالدتهم الراحلة عما إذا كانت لم تعد تتألم مثلما عانت فى الأعوام الأخيرة من حياتها.واستغرق العمل الكثير من الوقت لإنتاجه، إذ احتاج أكثر من 6 أشهر للتأكد من خروج لقاء الزوج مع زوجته الراحلة بصورة أكثر واقعية، وتضمن العمل محاكاة تحركات الزوجة الراحلة ودمج صوتها مع صوت ممثلة ليبدو تفاعلها فى اللقاء الافتراضى أقرب إلى شخصيتها الحقيقية.وتباينت آراء مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى حول مقطع الفيديو، والذى جذب أكثر من مليون مشاهدة على يوتيوب، بين من اعتبره لفتة عاطفية وهدية جميلة للزوج، ومن يرون أن استخدام التكنولوجيا للمساعدة فى تنظيم مقابلات افتراضية مع الموتى يجعل من الصعب على أحبائهم التغلب على الحزن والمضى قدماً فى الحياة.