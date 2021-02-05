تكنولوجيا وعلوم

الكشف عن موعد طرح نظارات "آبل" الذكية.. ماذا عن سعرها؟!

Lebanon 24
05-02-2021 | 21:00
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كشفت تقارير تقنية جديدة موعد وصول نظارات شركة "آبل" الذكية، مشيرة إلى أنها ستصدر في الربع الأول من عام 2022، ولافتة إلى أنّ سعرها قد يصل إلى 3000 دولار. 
 
وبحسب ما ذكر موقع " مزمز" نقلاً عن تقارير، فإنّ النظارة ستحتوي على 6 عدسات وتتبع مسافة "LiDAR" لزيادة قدرات الواقع الافتراضي والواقع المعزز.
 
وتوقع المحلل، يانغ ويلون، أن تأتي نظارات "آبل" بتصميم مشابه لسماعات رأس "VR" التي تُباع حاليًا في السوق، ولكن بسعر أغلى.
 
وتستخدم النظارة تقنية "Time of Flight" لمراقبة المسافة إلى الأجسام الخارجية عن طريق "ليزر" وتتبع المدة التي تستغرقها للعودة. وتبدو النظارة مثل النظارات العادية من الخارج ولها إطار بلاستيكي وتعتمد على جهاز "آيفون" مقترن، مثل ساعة "Apple Watch".

كما ستحتوي على شاشتين في العدسات ويمكن التفاعل معها باستخدام الإيماءات وتتميز "Apple Glass" بدعم الشحن اللاسلكي.
 
 
من جهته، نقل موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية" عن تقرير لموقع "The Information"، يزعم أنّ السعر قد يصل إلى ما يقرب من 3000 دولار، وهو أعلى بكثير من معظم نظارات الواقع المختلط المستقلة الأخرى، مثل "Oculus Quest 2" بسعر 299 دولار.
المصدر: وكالات
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