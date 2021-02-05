لحماية شبكة الإنترنت من السرقة.. هذا ما عليكم فعله!



كشف خبير في التكنولوجيا عن الطريقة لحماية شبكة الإنترنت من السرقة، في حال شعور المستخدم بأنّ أحداً يستخدم شبكته.





وأضاف: "بعد بدء عمل هذا البرنامج، ستكون جميع الأجهزة المتصلة بجهاز التوجيه مرئية، بالإضافة إلى سجلات الأحداث المرتبطة بها. وببساطة، يمكنك معرفة من ومتى كان متصلاً بالإنترنت من خلال شبكتك. تشتمل مجموعة التوصيل دائماً على إرشادات للتكوين وإدارة جهاز التوجيه". وبحسب ما ذكر الخبير بافيل مياسويدوف، مدير شركة "إنتليكتوالني ريزيرف" الروسية، فإنّه "لاستبعاد مثل هذه السرقة، ننصح بتحميل برنامج خاص يتمّ ربط معظم أجهزة التوجيه الحديثة به".وأضاف: "بعد بدء عمل هذا البرنامج، ستكون جميع الأجهزة المتصلة بجهاز التوجيه مرئية، بالإضافة إلى سجلات الأحداث المرتبطة بها. وببساطة، يمكنك معرفة من ومتى كان متصلاً بالإنترنت من خلال شبكتك. تشتمل مجموعة التوصيل دائماً على إرشادات للتكوين وإدارة جهاز التوجيه".

وأشار إلى أن الطريقة الأكثر موثوقية وفي نفس الوقت بسيطة للتحقق من شبكتك وحمايتها، هي وضع كلمة مرور قوية للاتصال بشبكة "Wi-Fi"، بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن موقع "برايم".