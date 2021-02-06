"هواوي" تستعدّ للكشف عن هاتفها القابل للطيّ في هذا الموعد!

أعلنت شركة "هواوي" الصينية عبر صفحتها على شبكة "Weibo" أنّها ستكشف عن هاتفها الأحدث القابل للطي "Mate X2" في 22 شباط الحالي.



ووفقاً لما ذكره موقع "3dnews"، فإنّ التسريبات تشير إلى أنّ الهاتف سيحصل على هيكل بأبعاد (161.8/145.8/8.2) ملم، وزنه 295 غ، ومحمي بطبقة من البلاستيك المقاوم للصدمات والخدوش.

ومن المفترض أن يحصل الهاتف على شاشتين، شاشة أساسية داخلية بمقاس 8.01 بوصة، دقة عرضها (2480/2220) بيكسل، وشاشة خارجية بمقاس 6.45 بوصة دقة عرضها تعادل (2270/1160) بيكسل.

Huawei Mate X2 with 8-inch main and 6.4-inch cover display gets certified #Huawei #HuaweiMateX2 https://t.co/ipuIDVAkyS — Huawei Central (@HuaweiCentral) January 21, 2021

أما المعالج في هذا الهاتف فمن المتوقع أن يكون من نوع "Kirin 9000" مطور بتقنية (5 نانومترات)، ونظام التشغيل من المفترض أن يكون مطورا عن نظام "Android 10".

وسيحصل هذا الجهاز على الأغلب على بطارية بسعة 4400 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 66 واطا، وعلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل، وكاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (50+16+12+8) ميغابيكسل.