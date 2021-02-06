تعرّفوا إلى أبرز التطبيقات لمراقبة أطفالكم على الإنترنت

مع التطوّر التكنولوجي الذي أصبح بمتناول الجميع من كافة الأعمار، يصبح الهاجس الأساس لدى الأهل مراقبة المحتوى الذي يتصفحه أولادهم على شبكة الانترنت ومواقع التواصل.

وفي هذا الصدد، نشره موقع "آراب هارد وير" التقني، تقريراً يعدّد فيه أفضل التطبيقات لمراقبة الأطفال عبر أجهزة "أندرويد" أو "آيفون".

وتصل درجة الحماية في هذه التطبيقات إلى التحكم في هاتف طفلك من خلال هاتفك، وفقاً للتقرير.

ومن أبرز تلك التطبيقات:

تطبيق "Mobicip"

يساعد تطبيق "Mobicip" على خلق إنترنت آمن لعائلتك من خلال 30 فلتراً لتأمين ما يشاهده أطفالك على الإنترنت، ويأتي في مقدمة ما يقوم به التطبيق إدارة الوقت، وتتبع موقعهم الجغرافي، وعرض سجل التصفح على العديد من الهواتف، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر، وكل ذلك عن بُعد من أي جهاز كمبيوتر أو جهاز محمول.

ويوفر التطبيق نسخة تجريبية مجانية لمدة أسبوع، ثم عليك الاختيار من بين عدة خطط للاشتراك، فهناك اشتراك شهري مقابل 5 دولارات فقط لحماية ما يصل إلى 5 أجهزة، أو اشتراك سنوي مقابل 40 دولار لحماية 5 أجهزة، بينما حماية 10 أجهزة ستكلفك شهريًا 9 دولارات، وسنويًا 90 دولار.

تطبيق AppLock

يمكّنك "AppLock" من إغلاق أي تطبيق على هاتف طفلك بحيث لا يمكنه الوصول إليه إلا عند إدخال رمز المرور الصحيح، وهو متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة "أندرويد" فقط على متجر "غوغل بلاي"، ولكن مستخدمي نظام "iOS" يمكنهم ضبط ميزات الرقابة الأبوية "Restrictions" الموجودة في أجهزة "آيفون" و"آيباد".

تطبيق Offtime

يساعدك في تنظيم وقت طفلك، من خلال قفل التطبيقات الفردية، أو قفل هواتف أطفالك بالكامل لفترة زمنية محددة، كل يوم من خلال إعدادات التطبيق الداخلية، التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة "أندرويد" على متجر "غوغل بلاي"، ولمستخدمي "آيفون"، و"آيباد عبر آب ستور".

تطبيق Qustodio



يوفر لك أدوات فعالة وبسيطة مثل أدوات لتنظيم الوقت وكذلك فلترة المحتوى ومراقبة أو حظر التطبيقات التي يستخدمونها دون موافقتك، بالإضافة إلى قيامه بإرسال تقارير تلقائية عن أنشطة الأطفال عبر الإنترنت بمجرد تثبيته.

تطبيق Find My Kids

يساعد هذا التطبيق في ربط هاتفك بهاتف طفلك أو ساعته الذكية لمعرفة موقعه الفعلي، ويحتوي أيضًا على زر طوارئ، يمكن للطفل الضغط عليه وسيظهر لديك إشعار يخبرك بأنه في حالة خطر، وخدمة دردشة صوتية لإخباره بما يمكنه فعله للبقاء في أمان.

ويمكنك استخدام التطبيق لفترة تجريبية مدتها 7 أيام ستستخدم فيها جميع الوظائف، بمجرد انتهائها يمكنك شرائه مرة واحدة مقابل 25.99 دولاراً، التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة "أندرويد" في "غوغل بلاي".

تطبيق Google Family Link

يُعتبر هذا التطبيق من أشهر تطبيقات مراقبة الاطفال مجاناً ويحتوي على العديد من الميزات التي تُساعدك في مراقبة طفلك، وتتضمن ميزات، مثل القدرة على رؤية جميع التطبيقات التي يستخدمها الطفل، ومعرفة موقعه الجغرافي، والاطلاع على عادات استخدامه للهاتف، والتحكم في قفل الشاشة، ومنح الإذن لشراء الألعاب أو التطبيقات من متجر التطبيقات.



التطبيق متاح مجاناً لمستخدمي أجهزة "أندرويد" في "غوغل بلاي"، ولمستخدمي أجهزة "آيفون" و"آيباد" في "آب ستور".

تطبيق Safe Lagoon

يتيح هذا التطبيق التحكم في المدة الزمنية التي يستخدم فيها الطفل التطبيقات والألعاب، وحظر تنزيل أي تطبيقات بدون إذنك، ومعرفة موقعه الجغرافي، كما يستخدم التطبيق الذكاء الاصطناعي لمراقبة الرسائل النصية، وحظر أرقام الاتصال غير المرغوب فيها.



إضافة إلى أن فلاتر المراقبة الأبوية الذكية تعمل على منع أطفالك من الدخول إلى المواقع غير الملائمة، وحمايتهم من المخاطر المحتملة التي يمكن أن يتعرض لها عبر الإنترنت، مثل التنمر الإلكتروني، والمراسلات غير المناسبة، والتطبيق متاح مجاناً لمستخدمي أجهزة "أندرويد" في "غوغل بلاي". تطبيق ESET يوفر هذا التطبيق الكثير من الميزات الموجودة في التطبيقات الأخرى ولكن بشكل مجمع، فمثلًا يتيح لك معرفة المواقع التي يزورها باستمرار، وحظر المحتوى غير الملائم ومواقع التصيد على الويب تلقائياً، كذلك الأمر بالنسبة إلى التطبيقات الأخرى، والتطبيق متاح مجاناً لمستخدمي أجهزة "أندرويد" في "غوغل بلاي".



