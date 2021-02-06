ليس "سيغنال".. ما هو التطبيق "الأكثر تحميلاً" بعد أزمة "واتسآب"!

كشف تقرير نشره مزوّد البيانات المتعلّقة بالتطبيقات "سنسور تاور" أنّ تطبيقاً شهيراً للمراسلة، تصدّر الرسوم البيانية للتطبيقات "الأكثر تحميلاً" في كانون الثاني، متفوقاً على "تيك توك" و"سيغنال" و"فيسبوك"، ومستفيداً من أزمة "واتسآب".وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن التقرير، فقد تم تنزيل تطبيق "تلغرام" 63 مليون مرة الشهر الماضي، بزيادة 3.8 مرة عن نفس الفترة من العام الماضي. وتم تنزيل التطبيق أكثر من غيره من قبل المستخدمين في الهند وإندونيسيا، بنسبة 24 و10% على التوالي.

وأصبح "تلغرام" ملاذاً لملايين من مستخدمي تطبيقات المراسلة الفورية بعدما أعلنت شركة "واتسآب" عن سياسة جديدة من شأنها أن مشاركة البيانات مع الشركة الأم "فيسبوك".بعد مجموعة من المخاوف التي أثارها المستخدمون عقب الإعلان، وبسبب سجل "فيسبوك" حول الخصوصية، أعلنت "واتسآب" تأجيل فرض السياسة الجديدة من شباط إلى أيار.وتظهر بيانات "سنسور تاور" أن تنزيلات "تلغرام" و"سيغنال" تتضاعف في مطلع العام الجديد عندما تم الإعلان لأول مرة عن القواعد.كذلك، فإنّ عاملاً آخر ساهم في انتشار "تلغرام" هو القيود على وسائل التواصل الاجتماعي التي فرضت على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في أعقاب اقتحام مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني، حيث أصبح "تلغرام" أحد الأماكن القليلة التي لا يزال ترامب يحظى فيها بمساحة للتعبير.