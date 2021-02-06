تكنولوجيا وعلوم

ليس "سيغنال".. ما هو التطبيق "الأكثر تحميلاً" بعد أزمة "واتسآب"!

Lebanon 24
06-02-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-791236-637481526371468109.jpg
Doc-P-791236-637481526371468109.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف تقرير نشره مزوّد البيانات المتعلّقة بالتطبيقات "سنسور تاور" أنّ تطبيقاً شهيراً للمراسلة، تصدّر الرسوم البيانية للتطبيقات "الأكثر تحميلاً" في كانون الثاني، متفوقاً على "تيك توك" و"سيغنال" و"فيسبوك"، ومستفيداً من أزمة "واتسآب".

وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن التقرير، فقد تم تنزيل تطبيق "تلغرام" 63 مليون مرة الشهر الماضي، بزيادة 3.8 مرة عن نفس الفترة من العام الماضي. وتم تنزيل التطبيق أكثر من غيره من قبل المستخدمين في الهند وإندونيسيا، بنسبة 24 و10% على التوالي.
 
وأصبح "تلغرام" ملاذاً لملايين من مستخدمي تطبيقات المراسلة الفورية بعدما أعلنت شركة "واتسآب" عن سياسة جديدة من شأنها أن مشاركة البيانات مع الشركة الأم "فيسبوك".

بعد مجموعة من المخاوف التي أثارها المستخدمون عقب الإعلان، وبسبب سجل "فيسبوك" حول الخصوصية، أعلنت "واتسآب" تأجيل فرض السياسة الجديدة من شباط إلى أيار.

وتظهر بيانات "سنسور تاور" أن تنزيلات "تلغرام" و"سيغنال" تتضاعف في مطلع العام الجديد عندما تم الإعلان لأول مرة عن القواعد.

كذلك، فإنّ عاملاً آخر ساهم في انتشار "تلغرام" هو القيود على وسائل التواصل الاجتماعي التي فرضت على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في أعقاب اقتحام مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني، حيث أصبح "تلغرام" أحد الأماكن القليلة التي لا يزال ترامب يحظى فيها بمساحة للتعبير.

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
09:00 | 2021-02-06
07:00 | 2021-02-06
06:00 | 2021-02-06
23:00 | 2021-02-05
21:00 | 2021-02-05
18:00 | 2021-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website