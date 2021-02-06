ابتكارات جديدة ستظهر في الهواتف خلال عام 2021

كتب شادي عوّاد في صحيفة "الجمهورية": مع تطور الهواتف بشكل سريع، أصبح من الضروري أن تقدّم الشركات تقنيات جديدة تحاول من خلالها أن تحصل على حصّة سوقِية أكبر. وهذه المنافسة، المستفيد الأكبر منها هو المستخدم، لأنها ستقدم له تقنيات مبتكَرة بأسعار معقولة.تعمل الشركات المصنّعة للهواتف منذ العام الماضي على اختراعات وابتكارات تنقل الهواتف إلى آفاق أبعد، وإنّ نتيجة هذه الجهود ستظهر خلال عام 2021 الحالي. ومن أبرز هذه الابتكارات:- كاميرات تحت الشاشة: أصبحت الشاشات في الهواتف الجديدة تغطي 90 % من مساحة الهاتف، مع استحالة تغطية كامل الواجهة الأمامية بسبب أنه يجب تَرك مكان لكاميرا السلفي. ولحلّ هذه المشكلة، قامت الشركات بتطوير هواتف بكاميرا سيلفي مخفية تحت الشاشة ولا تظهر أبداً، لكنها تتيح للمستخدمين الاستمتاع بالشاشة الكاملة لهواتفهم الذكية مع دعم للتصوير الفوتوغرافي والفيديو بطريقة عادية.- شاشات قابلة للطَي: أثارت الشاشات القابلة للطَي ضجّة كبيرة العام الماضي بسبب بعض العيوب التي ظهرت فيها. والسبب هو أنّ هذه التقنية لم تنضج بعد، ولا تزال تحت طور التجربة والتكرار. لذلك، فإنه من المتوقع أن نرى الجيل الثاني الأكثر تطوراً من هذه الهواتف خلال عام 2021.