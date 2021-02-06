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تكنولوجيا وعلوم
"شاومي" تكشف عن تصوّر "ثوري" لهاتف بدون أي منفذ أو أزرار!
Lebanon 24
06-02-2021
|
15:00
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كشفت شركة "شاومي" الصينية، عن تصور وصف بأنّه "ثوري" بشأن هاتف لا يوجد فيه أي منفذ على الإطلاق، كما لا يضم أيّ زر، بما في ذلك أزرار التحكم في الصوت التي تكون عادة في الجانب.
وفي هذا التصميم، تشغل الشاشة واجهة الهاتف بشكل كامل، أما الحواف فتتخذ شكلاً معقوفاً، وربما يكون هذا الشكل هو هاتف المستقبل الذكي، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".
أما المنفذ الذي يدخل منه الشاحن فسيتم الاستغناء عنه بفضل تقنيات الشحن اللاسلكي، في حين يجري ربط السماعات عن طريق "البلوتوث".
وأوضحت الشركة التي وصفت هذا التصميم بـ"الثوري"، أنّ الشاشة تغطي كافة حواف الهاتف، لكن هذا لا يحرم من أي ميزة، بل يتيح استخدام بدائل أكثر أناقة.
فضلاً عن ذلك، سيجري تطوير الهاتف المستقبلي بسيراميك رقيق للغاية، يعتمد على ما يعرف بخاصية الكهرباء الانضغاطية التي تعزّز قدرة الاستشعار.
كما سيجري وضع عدسات من الجيل الثالث تحت شاشة الهاتف، إلى جانب خاصية الشحن اللاسلكي، ومستشعرات للضغط، بينما ستكون شريحة الهاتف افتراضية مدمجة داخل الجهاز.
ويمكن تشغيل عدة خطوط اتصال عن طريق هذه الشريحة الافتراضية، لكنّها غير قابلة للإزالة من الجهاز كما عهدنا في السابق.
ويمكن لهذا التصميم "الثوري" أن يدمج مزايا كثيرة تحت الشاشة، كما قد يساعد على جعل الهاتف أكثر مقاومة للماء، لكنه سيدفع الناس أيضا إلى شراء سماعات أغلى سعراً.
المصدر:
سكاي نيوز
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