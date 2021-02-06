تكنولوجيا وعلوم

بسعر خيالي.. عرض كمبيوتر أبل عمره 45 عاماً للبيع

Lebanon 24
06-02-2021 | 18:00
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عرض شخص كمبيوتر أبل أصلي للبيع بسعر خيالي وهو 1.1 مليون إسترليني (1.5 مليون دولار).

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن الكمبيوتر واحد من ضمن 6 أجهزة فقط لا تزال تعمل من طراز "أبل-1"، موضحة أن حاويته مصنوعة من خشب "كوا" الصلب.
 
وأشارت إلى أن الجهاز هو الوحيد المملوك للقطاع الخاص، إذ حلت الأجهزة الخمس الأخرى في المتاحف.

وبحسب الصحيفة فإن الجهاز طرح في السوق، في نيسان من عام 1976 من قبل مؤسسي شركة آبل، ستيف جوبز، ستيف وزنياك.  

وتتضمن صفقة بيع الكمبيوتر، جهاز تلفزيون سوني من طراز "تي في-115" القديم، والذي كان بمثابة شاشة الكمبيوتر التي أوصى بها جوبز نفسه.

وقال مالك الجهاز، كريشنا بليك، المقيم في الولايات المتحدة، والذي حصل عليه في عام 1978: "هذه القطعة من التكنولوجيا الأصلية أصبحت الآن تحفة فنية يمكن الحصول عليها، ولا يمكن استبدالها أبدا".

وذكرت الصحيفة أن الجهاز تم تصنيعه يدويا عندما انطلقت شركة أبل من مرآب منزل والدي ستيف جوبز في ماونتن فيو، بولاية كاليفورنيا.
المصدر: سبوتنيك
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