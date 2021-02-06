Micra الاقتصادية الجديدة من نيسان (فيديو)





ويتميز النموذج الأحدث من هذه السيارات عن نماذج Micra السابقة بتعديلات طالت تصميم الواجهة الأمامية وخصوصا تصميم مصابيح الضباب وممتصات الصدمات، وكذلك شكل خطوط الإضاءة في المصابيح الخلفية.



وطالت التعديلات أيضا قمرة السيارة إذ تغيير تصميم مفاتيح التحكم بأنظمة التكييف وتدفئة المقاعد والمقود، كما زودت الواجهة بشاشة لمسية بمقاس 6.75 بوصة يمكن من خلالها التحكم بأنظمة المركبة أو مراقبة محيط السيارة عبر الكاميرات الأمامية والخلفية لتسهيل عملية الركن في الأماكن الضيقة. عُرفت سيارات Micra على مر العقدين الماضيين بأنها من بين أكثر السيارات الصغيرة العملية والاقتصادية في العالم.ويتميز النموذج الأحدث من هذه السيارات عن نماذج Micra السابقة بتعديلات طالت تصميم الواجهة الأمامية وخصوصا تصميم مصابيح الضباب وممتصات الصدمات، وكذلك شكل خطوط الإضاءة في المصابيح الخلفية.وطالت التعديلات أيضا قمرة السيارة إذ تغيير تصميم مفاتيح التحكم بأنظمة التكييف وتدفئة المقاعد والمقود، كما زودت الواجهة بشاشة لمسية بمقاس 6.75 بوصة يمكن من خلالها التحكم بأنظمة المركبة أو مراقبة محيط السيارة عبر الكاميرات الأمامية والخلفية لتسهيل عملية الركن في الأماكن الضيقة.

وحصلت Micra الجديدة على مقاعد بتصميم جديد، وعلى نظام مولتيميديا حديث قادر على الاتصال مع الهواتف عبر Android Auto و Apple CarPlay، وعلى كاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، و6 وسائد أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، إضافة إلى أنظمة جديدة للتحكم بإضاءة واجهة القيادة، ونظام للحفاظ على المسار على الطرقات السريعة، ونظام فرملة تلقائية لتفادي الحوادث.

وتعمل نماذج هذه السيارة بمحركات بنزين اقتصادية بسعة 1.6 ليتر وعزم 106 أحصنة، وعلب سرعة ميكانيكية بـ 5 سرعات، وعلب أوتوماتيكية بأربع سرعات.