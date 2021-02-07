تكنولوجيا وعلوم

حذف تلقائي في هذا التاريخ... إعلان هام من مايكروسوفت بشأن "ويندوز 10"

Lebanon 24
07-02-2021 | 06:00
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كشفت شركة "مايكروسوفت" الأميركية عن خطتها للتخلص من الإصدار السابق من متصفح الإنترنت الخاص بها "إيدج".

وأعلنت "مايكروسوفت" في بيان رسمي أنها ستحذف تلقائيا النسخة القديمة من "إيدج" في 13 نيسان المقبل من كافة الحواسب التي تعمل بنظام "ويندوز 10"، وستقوم بتثبيت في المقابل الإصدار الجديد المستند إلى "كروميوم".
 
وتم طرح متصفح الإنترنت "مايكروسوفت إيدج" جنبا إلى جنب مع نظام تشغيل "ويندوز 10"، ويستخدم محرك عرض "إيدج إتش تي إم إل" الخاص بالشركة، وفي عام 2019 أعلنت الشركة أنها تعيد بناء المتصفح من الألف إلى الياء للاستفادة من برنامج "كروميوم" الخاص بشركة "غوغل" الأميركية.
وفي شهر حزيران الماضي، بدأت "مايكروسوفت" في طرح "كروميوم" من خلال تحديث "ويندوز"، وبعد مرور شهرين، أعلنت "مايكروسوفت" أنها لن تصدر أي تحديثات أمنية إضافية لـ"إيدج" بعد 9 آذار 2021.

ونوهت شركة "مايكروسوفت"، أمس الجمعة، إلى أنه بالنسبة للمستخدمين الذي يمتلكون إصدار "كروميوم" على أجهزة حواسيهم حاليا، فسيؤدي تحديث يوم 13 نيسان المقبل إلى إزالة الإصدار القديم من "إيدج" لديهم بطريقة لن يلاحظوا بها حدوث أي تغيير.
المصدر: سبوتنيك
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