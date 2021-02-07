المنافس الرئيسي لتيك توك.. هذا ما يجب أن تعرفه عن "كويشو"

بدأت أسهم شركة تطبيقات الفيديو القصيرة الصينية "كويشو" (Kuaishou) التداول يوم الجمعة في هونغ كونغ، إيذانا ببداية حياتها كشركة عامة مدرجة.وارتفعت أسهم كويشو بما يقرب من 200%، لتفتح عند 338 من دولار هونغ كونغ، وقامت الشركة بتسعير أسهمها بـ 115 من دولار هونغ كونغ (ما يعادل 15 دولارا أميركيا)، والتي كانت في أعلى مداها. وجمع الطرح العام الأولي 5.32 مليارات دولار أميركي.ويمثل الاكتتاب فوزًا آخر لبورصة هونغ كونغ، التي تمكنت من جذب عدد من شركات التكنولوجيا الصينية رفيعة المستوى.ماذا تفعل كويشو؟تأسست الشركة عام 2011، وبدأت في هيئة تطبيق جوال يسمى "كويشو جيف" (GIF Kuaishou)، ويتيح للمستخدمين إنشاء صور متحركة بصيغة تنسيق تبادل الرسوم، والمعروفة اختصارا بـ"جيفس" (GIFs).وفي عام 2013، أطلق تطبيق الفيديو القصير ومنصة التواصل الاجتماعي، وتلاهما بث مباشر في عام 2016.وتضم تطبيقات كويشو الآن 769 مليون مستخدم نشط شهريًا، كما أنها بدأت الاندفاع نحو مجالات أخرى، مثل التجارة الإلكترونية.كيف تجني كويشو المال؟حققت كويشو إيرادات بلغت 40.68 مليار يوان (6.2 مليارات دولار) في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول 2020، بزيادة بنسبة 49%.وقالت كويشو إن لديها 262.4 مليون مستخدم نشط يوميًا لتطبيقها في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، من 165.2 مليونا، وهو ارتفاع كبير مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. وزاد المستخدمون الذين يدفعون رسوما شهرية إلى 59.9 مليونا من 48.5 مليونا في تلك الفترة.وتجني الشركة الأموال من مستخدميها بعدة طرق:1. البث المباشر: المحرك الرئيسي للإيرادات هو أعمال البث المباشر، ويتضمن ذلك شراء المستخدمين عناصر افتراضية من كويشو. وجلبت إيرادات البث المباشر 25.31 مليار يوان في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، وهو ما يمثل نحو 62% من إجمالي المبيعات.2. الإعلانات والتسويق عبر الإنترنت: تجني كويشو أيضًا أموالًا من خدمات التسويق عبر الإنترنت أو الإعلانات التي جلبت 13.34 مليار يوان في الأشهر التسعة المنتهية في 30 أيلول 2020، بزيادة تزيد على 200% على أساس سنوي. ويمثل هذا نحو 32% من إجمالي الإيرادات.3. التجارة الإلكترونية والألعاب: بدأت شركة التكنولوجيا الصينية أيضًا دخول عالم التجارة الإلكترونية والألعاب المحمولة. ويمكن للمستخدمين شراء عناصر من اللافتات على الإنترنت عبر تطبيق كويشو.مخاطر تواجه كويشويأتي الاكتتاب العام الأولي لشركة كويشو في وقت تكثف فيه السلطات الصينية إجراءات التدقيق في قطاع التكنولوجيا، حيث صدرت مسودة قواعد مكافحة الاحتكار العام الماضي لتستهدف المنصات الرقمية.وأدخلت الحكومة الصينية في تشرين الثاني الماضي أيضًا قواعد حول التسوق عبر البث المباشر، والتي تتضمن قيودًا على إنفاق المستخدم وقيودًا على شراء القاصرين السلع.وتقول الشركة إن الأسواق التي تعمل فيها تنافسية للغاية، وترجع هذه التنافسية إلى أن الأعمال التجارية عبر الإنترنت منظمة للغاية في الصين؛ فالتنظيم الحكومي المكثف لمقاطع الفيديو القصيرة والبث المباشر وصناعات التجارة الإلكترونية في الصين يمكن أن يحد من قدرة الشركة للحفاظ على قاعدة مستخدميها أو زيادتها أو حركة مرور المستخدمين إلى منصتها، مما سيؤثر ماديًّا وسلبيًّا على عملياتها التجارية ونتائجها المالية.وتعد الشركة أيضًا منافسة لدوين (Douyin)، النسخة الصينية من تطبيق مشاركة الفيديو القصير "تيك توك"، الذي تديره شركة الإنترنت العملاقة "بايت دانس" (ByteDance). ولدى دوين 600 مليون مستخدم نشط يوميًّا مقابل 262.4 مليون مستخدم لكويشو.وأطلقت "تينسينت" (Tencent) -وهي مستثمر رئيسي في كويشو- ميزة الفيديو القصيرة الخاصة بها ضمن تطبيق المراسلة "وي شات" (WeChat).