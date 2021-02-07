"آبل" تعمل على تطوير نظارات بتقنية الواقع المعزّز.. وهذا هو سعرها!

كشفت تقارير صحافية عالمية أنّ شركة "آبل" الأميركية العملاقة تعمل على تطوير نظارات بتقنية الواقع المعزز "AR" بتكلفة باهظة الثمن للغاية يمكن أن تصل إلى المتاجر في العام 2022.





ووفقاً لما نقله موقع "مزمز" عن "بلومبيرغ"، فإنّ التصميم الجديد سيستعين بمجموعة تقنيات متنوعة من أجهزة أبل الأخرى، بما في ذلك الأربطة القابلة للتبديل على غرار "Apple Watch"، والنسيج الشبكي لجهاز "HomePod". وبحسب تقرير جديد لوكالة "بلومبيرغ"، فإنّه ومن المتوقّع أن تكلف نظارات "آبل" حوالي 3000 دولار، لكنها ستحتوي على أكثر الأجهزة تقدمًا حتى الآن، وذلك بفضل أكثر من 10 كاميرات لتتبع حركة اليد، ومستشعرات "LIDAR" لرسم خرائط الغرف، على غرار تأثيرات الواقع المعزز عبر "iPad Pro" و"iPhone 12 Pro".ووفقاً لما نقله موقع "مزمز" عن "بلومبيرغ"، فإنّ التصميم الجديد سيستعين بمجموعة تقنيات متنوعة من أجهزة أبل الأخرى، بما في ذلك الأربطة القابلة للتبديل على غرار "Apple Watch"، والنسيج الشبكي لجهاز "HomePod".

كما تتميز النظارة بشاشات بدقة "8K" مزدوجة مع تقنية تتبع العين، مما يقلل العبء على وحدة معالجة الرسومات دون انخفاض ملحوظ في الجودة، كما يمكن أن توفر دقة تفوق بكثير أي نظارة واقع افتراضي تجارية حالية.



كما كشف التقرير أنّ "آبل" لن تشغل شاشات "8K" بدقة كاملة طوال الوقت، وبدلًا من ذلك يستخدم الجهاز تقنية تتبع العين لتحديد المكان الذي يبحث فيه المستخدمون، ثم يعرض المناطق الطرفية بدقة أقل لتحسين الأداء.

ويشير التقرير إلى أن "آبل" ستصمّم رقائق خاصة لتشغيل هذا الجهاز، والتي يمكن أن تكون أقوى من شريحة "M1" الحالية.

وسيعمل هذا الجهاز بشكل أساس على أنه جهاز واقع افتراضي بوظائف واقع معزز محدودة، إلى أن تكون خطوة رئيسة نحو هدف "آبل" النهائي المتمثل بجهاز واقع معزز خفيف الوزن لا يمكن تمييزه عن النظارات القياسية، ومن المتوقع الكشف عنه العام المقبل.