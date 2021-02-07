تكنولوجيا وعلوم

إعلان تشويقي للإصدار القادم من سلسلة هواتف "سامسونغ" الجديدة!

Lebanon 24
07-02-2021 | 21:00
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نشر موقع "Flipkart" الهندي إعلاناً تشويقياً للإصدار القادم من سلسلة هواتف "Galaxy F" من شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، الذي يظهر في الإعلان التشويقي بإعدادات رباعية للكاميرا الخلفية.

وبحسب ما ذكر موقع "التقنية بلا حدود"، فقد أشارت التسريبات السابقة إلى خطط "سامسونغ" للإعلان قريباً عن هاتف "Galaxy F62" في السوق الهندية، وفي إعلان تشويقي نشر عبر متجر "Flipkart" في الهند، كُشِف عن الملامح الأولى لتصميم الإصدار المرتقب من هواتف "Galaxy F".
 
ووفقاً لهذه التسريبات، فإنّ هاتف "Galaxy F62" سينطلق رسمياً في منتصف شهر  شباط، حيث أطلق موقع "Flipkart" صفحة ترويجية للهاتف المرتقب التي يمكن الدخول إليها عبر التطبيق الرسمي.

من جانب أخر لا تكشف الصفحة الرسمية عن الكثير من التفاصيل حول مواصفات هاتف "Galaxy F62"، إلا أن الصور التي ظهرت في الإعلان التشويقي كشفت عن إعدادات رباعية للكاميرا الخلفية بتصميم مربع لوحدة الكاميرا في الجانب الأيسر من الجهة الخلفية.
 
 
 
كما تكشف الصور المسربة عن موقع زر التشغيل وزر التحكم في مستوى الصوتيات في الجانب الأيمن من إطار الهاتف، كما يأتي الهاتف دون ثقب للكاميرة الأمامية أو نتوء في الشاشة، لذا من المتوقع أن يأتي الهاتف بكاميرة أمامية بوحدة منبثقة.

كما تشير التوقعات إلى أن الإصدار الجديد من هواتف "Galaxy F" يأتي بشاشة "AMOLED"، مع مستشعر للبصمة في إطار الهاتف، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن الهاتف قريباً.
 
 
 
 
المصدر: التقنية بلا حدود
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