هكذا تفعلون الرسائل التي تحذف نفسها تلقائياً على إنستغرام

يرغب المستخدمون في بعض الأحيان بأن يتمّ حذف الرسائل المرسلة إلى شخص آخر عن هاتفه بعد انتهاء الدردشة. وكان هذا ممكناً فقط في بعض التطبيقات. أمّا الآن، فقد أصبح من الممكن القيام بذلك أيضاً على إنستغرام.

إختفاء الرسائل تلقائياً، هو الاتجاه الجديد لتطبيقات الدردشة والتواصل الاجتماعي. والآن، حتى رسائل أنستغرام الخاصة بكم على وشك أن تصبح غير مرئية. فقد قررت فيسبوك، المالكة لإنستغرام، إضافة ميزة جديدة هي وضع «Vanish Mode» على رسائل إنستغرام المباشرة ومسنجر، وهي ميزة جديدة تتيح إرسال رسائل تختفي من سجل الدردشة تماماً بطريقة تلقائية. وهذه الميزة تفيد أيضاً للمحادثات التي لا تريدون أن يحفظها الآخرون الذين تراسلونهم على هواتفهم.

طريقة التفعيل

لاستخدام وضع «Vanish Mode» على إنستغرام يجب أولاً التأكد من أن لديكم أحدث إصدار من التطبيق على هاتفكم الذكي. بعد ذلك، إفتحوا التطبيق على هاتفكم واضغطوا على زر الدائرة النصية في أعلى اليمين لعرض قائمة برسائلكم المباشرة، ثم اختاروا دردشة أو قوموا بتعيين واحدة جديدة. ومن صفحة هذه الدردشة قوموا بالسحب من أسفل إلى أعلى لتنشيط وضع «Vanish Mode». وبمجرد نجاح ذلك، سيقوم إنستغرام بتحديث خلفية الدردشة الخاصة بكم إلى اللون الأسود، وإلقاء بعض الرسوم المتحركة لإعلامكم بأنّ الوضع نَشِط.

الفائدة الرئيسية

في هذا الوضع، يمكنكم الاستمرار في الدردشة بشكل طبيعي وإرسال الرسائل بجميع التنسيقات المعتادة، مثل القصص المباشرة ومقاطع الصوت والمزيد. لكنّ الفرق هو أنه بمجرد وقف تنشيط هذا الوضع من خلال التمرير مرة أخرى لمغادرة وضع «Vanish Mode»، أو من خلال النَّقر على عبارة «turn off Vanish Mode» في صفحة الدردشة، وبعدما يستلم الشخص الآخر كل ما أرسلتموه، سيحذف إنستغرام هذه الرسائل. كذلك، إذا تم التقاط صورة للشاشة من أحد الطرفين أثناء الدردشة في هذا الوضع، فإنّ انستغرام سيعلمكم بذلك فوراً. وهنا من المهم الإشارة إلى أنّ إنستغرام يحتفظ برسائل «Vanish Mode» الخاصة بكم لمدة تصل إلى ساعة بعد حذفها، وذلك كي يسمح لكم بتقديم تقرير في حال كانت هنالك رسائل تعرّضتم فيها لسوء المعاملة والمضايقة، بحيث يحتاج انستغرام إلى هذه البيانات لإجراء اللازم. وبعد مرور ساعة، سيتم حذف الرسائل من خوادم إنستغرام نهائياً بحيث لا يمكن الرجوع إليها مطلقاً.