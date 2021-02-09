لا حاجة إلى تطبيقات خاصة.. مواقع إلكترونية للكتابة على الصور

كتب شادي عواد في "": على رغم توفّر العديد من التطبيقات على الهواتف تسمح بإضافة النصوص إلى الصور، إلّا أنّ إمكانياتها تبقى محدودة في بعض الأحيان، ما يجعل المستخدم يبحث عن وسيلة أخرى للقيام بذلك.تحتل برامج تعديل الصور مساحة كبيرة في الأجهزة المحمولة، ولكنها لا توفر دائماً ما نريد القيام به، خاصة عند الكتابة على الصور، إذ انّ إمكاتياتها محدودة. لكنه عند الحاجة، يمكن اللجوء إلى مواقع إلكترونية أونلاين للقيام بذلك من دون الحاجة إلى تطبيقات خاصة. ومن أفضل هذه المواقع:• AddText: هو أحد أفضل مواقع الكتابة على الصور، ويحتوي على عدد كبير من الأدوات التي تساعد في تعديل الصور والكتابة عليها بشكل احترافي. ويوفّر مجموعة من الخطوط المتميزة، ويمكن تعديل في حجم الخط ولونه.• PicMonkey: من أكثر المواقع شهرة على الإنترنت، فهو لا تتيح فقط خاصية الكتابة على الصور، بل أيضاً يوفر العديد من الأدوات اللازمة لجَعل الصور جذابة. ويحتوي الموقع على واجهة بسيطة ومنظمة لتسهيل العمل عليه.• Fotojet: يحتوي هذا الموقع على الكثير من أدوات التعديل وإضافة المؤثرات على الصورة والنصوص الكتابية. كذلك يوفر العديد من الخطوط المختلفة مع تعديل لون النص وحجم الخط، وحتى حفظ الخط لإعادة تعيينه مرة أخرى.• Online Image Editor: يحتوي هذا الموقع على جميع ميزات التعديل على الصورة وإضافة النصوص عليها، مع القدرة على اقتصاص وتقليل حجم الصور وتحويل صيغتها، بالاضافة الى القدرة على دمج العديد من الصور وجعلها صورة متحركة.• Pablo: يصنّف هذا كأسهل المواقع في الاستخدام بفضل واجهته البسيطة، ويُتيح إلى جانب الكتابة على الصور، إضافة بعض المؤثرات والفلاتر عليها أيضاً.• PicFont: يوفّر هذا الموقع مجموعة هائلة من أنماط الخطوط التي يمكن الاختيار بينها مع إمكانية اختيار اللون المناسب للنص من خلال المجموعة الكاملة للألوان. كذلك يمكن من تعديل شكل النص وإضافة ظل أو جعل النص ثلاثي الأبعاد.• BeFunky: يحتوي هذا الموقع على الكثير من أدوات التعديل على الصور، مثل إضافة الإطار حول الصورة أو أشكال هندسية أخرى. وكلّ ذلك إلى جانب سهولة إضافة نص على الصورة عبر مجموعة كاملة من الألوان وتشكيلة كبيرة ومتنوعة من أنماط الخطوط.• Fotor: هو عبارة عن أداة تلبّي جميع احتياجات التصميم والتعديل على الصور، من بينها التصميم وتحرير الصور والكتابة عليها بأي لغة، مع إمكانية التعديل على الخطوط وتنسيق النص.