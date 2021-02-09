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تكنولوجيا وعلوم
"واتسآب" يستعد لإطلاق ميزة جديدة
Lebanon 24
09-02-2021
|
12:00
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يعمل تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتسآب" على تطوير ميزة جديدة لطرحها لمستخدميه. فبحسب ما نشر موقع WABetaInfo، فإن تطبيق التراسل يعمل على تطوير ميزة تتعلق في إرسال المقاطع المصورة "الفيديو".
وأضاف الموقع الى أن الميزة الجديدة تتميز بأنه عند تحرير مقاطع الفيديو، سيتم عرض رمز، عند النقر من المستخدم سيرسل الفيديو مع كتم الصوت.
مضيفا بأن الميزة متوفرة في الإصدار التجريبي 2.21.3.13، وهو قيد الاختبار.
وأضاف الموقع أن التحديث الجديد سيضيف مجموعة أخرى من الملصقات المتحركة إلى برنامج المراسلة، بالإضافة إلى تحسين وظيفة ذكر المستخدم في الدردشة الجماعية.
هذا وأعلنت شركة "واتسآب"، في وقت سابق، عن سياسة جديدة من شأنها أن تتم مشاركة البيانات مع الشركة الأم "فيسبوك".
بعد مجموعة من المخاوف التي أثارها المستخدمون عقب الإعلان، وبسبب سجل "فيسبوك" حول الخصوصية، أعلنت "واتسآب" تأجيل فرض السياسة الجديدة من شباط إلى أيار.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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