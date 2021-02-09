تكنولوجيا وعلوم

"واتسآب" يستعد لإطلاق ميزة جديدة

Lebanon 24
09-02-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-792186-637484556176737979.jpg
Doc-P-792186-637484556176737979.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعمل تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتسآب" على تطوير ميزة جديدة لطرحها لمستخدميه. فبحسب ما نشر موقع WABetaInfo، فإن تطبيق التراسل يعمل على تطوير ميزة تتعلق في إرسال المقاطع المصورة "الفيديو".

وأضاف الموقع الى أن الميزة الجديدة تتميز بأنه عند تحرير مقاطع الفيديو، سيتم عرض رمز، عند النقر من المستخدم سيرسل الفيديو مع كتم الصوت.
مضيفا بأن الميزة متوفرة في الإصدار التجريبي 2.21.3.13، وهو قيد الاختبار.

وأضاف الموقع أن التحديث الجديد سيضيف مجموعة أخرى من الملصقات المتحركة إلى برنامج المراسلة، بالإضافة إلى تحسين وظيفة ذكر المستخدم في الدردشة الجماعية.

هذا وأعلنت شركة "واتسآب"، في وقت سابق، عن سياسة جديدة من شأنها أن تتم مشاركة البيانات مع الشركة الأم "فيسبوك".

بعد مجموعة من المخاوف التي أثارها المستخدمون عقب الإعلان، وبسبب سجل "فيسبوك" حول الخصوصية، أعلنت "واتسآب" تأجيل فرض السياسة الجديدة من شباط إلى أيار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
19:40 | 2021-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:00 | 2021-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:00 | 2021-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
09:00 | 2021-02-09
06:00 | 2021-02-09
23:00 | 2021-02-08
21:00 | 2021-02-08
18:00 | 2021-02-08
15:00 | 2021-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website